La technologie de l’humain virtuel ACE de NVIDIA va débarquer dans un jeu bien réel

Lors de la Gamescom, Amazing Seasun Games présentera "Mecha BREAK" en avant-première.

TL;DR Le développeur Amazing Seasun Games utilise la technologie ACE de NVIDIA dans son nouveau jeu Mecha BREAK.

ACE offre des interactions plus naturelles avec les personnages non-joueurs (PNJ).

Accès plus simple au Game Pass via GeForce NOW à partir du 22 août.

L’innovation dans le domaine du jeu vidéo fait un pas de géant grâce à Amazing Seasun Games et NVIDIA. Ils font preuve d’originalité en intégrant une technologie qui révolutionne l’interaction dans les jeux vidéo. Préparez-vous à découvrir une toute nouvelle expérience ludique avec Mecha BREAK.

Un développement innovant avec l’ACE

Amazing Seasun Games capitalise sur la technologie Avatar Cloud Engine (ACE) de NVIDIA pour son prochain jeu multijoueur, Mecha BREAK. Présentée au Computer 2023 par NVIDIA sous l’appellation « service de création de modèle IA personnalisé », ACE offre la particularité d’enrichir les interactions entre les joueurs et les PNJ. Au lieu de simples dialogues préenregistrés, ACE permet aux PNJ de produire des réponses adaptées à l’interlocuteur et à la situation en cours.

Une démonstration éloquente

Un exemple édifiant de cette technologie fut donné par NVIDIA lors du lancement de ACE, mettant en scène un joueur discutant avec Jin, un PNJ d’un stand de ramen. Lorsque le joueur demande des nouvelles à Jin, ce dernier exprime naturellement ses craintes quant à l’augmentation du taux de criminalité dans sa ville. L’échange est fluide et naturel, loin des habituels dialogues préprogrammés des jeux vidéo traditionnels.

Une expansion de la technologie ACE

Dans le dessein de proposer une expérience de jeu plus immersive et dynamique pour les utilisateurs des PC GeForce RTX AI, d’autres développeurs se sont engagés à intégrer ACE dans leurs créations. Preuve en est, Perfect World Games utilise cette technologie pour animer la démo de Legends qui permet à un personnage d’identifier des personnes et des objets du monde réel par le biais de la caméra de l’ordinateur, grâce à ChatGPT-4o.

Intégration du Game Pass de PC à GeForce NOW

Enfin, NVIDIA a dévoilé que l’accès au Game Pass du PC sur GeForce NOW sera rendu plus fluide dès le 22 août. En connectant une seule fois leur profil Xbox, les joueurs pourront streamer sans contraintes les titres du Game Pass à l’avenir.