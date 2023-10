PlayStation Plus Premium : le streaming dans le cloud sera exclusivement disponible sur PS5

Les abonnés au PlayStation Plus Premium vont bientôt pouvoir streamer les jeux PS5 via le service cloud gaming de Sony Interactive Entertainment.

L’option de streaming dans le cloud pour la PS5 est attendue au Japon à partir du 17 octobre prochain, en Europe (Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République de Chypre, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni) à partir du 23 octobre prochain et en Amérique du Nord (États-Unis, Canada) à partir du 30 octobre prochain.

Hideaki Nishino, responsable de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

À partir de ce mois, nous commençons le lancement de l’accès streaming dans le cloud pour certains titres numériques PS5 figurant au catalogue des jeux PlayStation Plus et parmi les essais de jeux, ainsi que pour les titres pris en charge que les membres PlayStation Plus Premium possèdent dans leur bibliothèque de jeux PS5. Nous espérons que les joueurs se laisseront captiver par la nouvelle fonctionnalité de streaming PS5 qui sera automatiquement ajoutée à leur abonnement PlayStation Plus Premium. Nous continuerons à faire évoluer les fonctionnalités et avantages de PlayStation Plus, alors ouvrez l’œil (et le bon).