Sony Pictures révèle le premier trailer pour Morbius avec Jared Leto

Après Spider-Man Homecoming et Venom, Marvel Studios et Sony s'intéressent au personnage du Dr. Michael Morbius dans un film éponyme avec Jared Leto, Michael Keaton, J.K. Simmons et Adria Arjona.

Ce n’est pas le plus connu des adversaires de Spider-Man, mais Morbius va avoir le droit à un long-métrage. Réalisé par Daniel Espinosa, à qui l’on doit Sécurité rapprochée (2012) avec Denzel Washington et Ryan Reynolds ou Life (2017) avec Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et à nouveau Ryan Reynolds, le sobrement intitulé Morbius est entré en post-production et annoncé pour une diffusion en salles obscures dès le 5 août en France. Le personnage du Dr. Michael Morbius sera interprété par Jared Leto, qui on l’espère brillera plus que pour sa performance de Joker dans Suicide Squad. Il sera accompagné devant la caméra par Adria Arjona (Good Omens, Emerald City), le toujours excellent Jared Harris au CV long comme le bras (The Expanse, The Crown, Chernobyl, Carnival Row, Mad Men), et les non moins bon J.K. Simmons (Whiplash, Counterpart) et Michael Keaton (Birdman, Spotlight).

Un remède devenu malédiction

Le synopsis reprend l’origin story du Dr. Michael Morbius, à savoir sa quête d’un remède à la maladie du sang dont il souffre, cure qui finit par se transformer en vampirisme, avec son lot d’habiletés — mais surtout ses contraintes, notamment son hématophagie. Jared Leto aura le rôle titre de ce film qui fait suite à un autre long-métrage sur un antagoniste de Spider-Man : Venom.

En salles le 5 août 2020

Dans Venom, Tom Hardy interprétait le personnage de symbiote au côté de Riz Ahmed et Michell Williams. Le long-métrage n’a su convaincre ni la presse spécialisée ni le public (35/100 sur Metacritic et 30% sur Rotten Tomatoes) mais son gros budget de 100 millions de dollars a été rentabilisé par un revenu de 856 millions au box-office mondial. Espérons que Morbius arrive à fédérer critiques positives et succès commercial. Heureusement, Sony Pictures est également derrière le succès de Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: Far From Home.