Sony Pictures Motion Picture Group distribuera les films de Legendary Entertainment au cinéma

Legendary Entertainment met fin à son étroite relation avec Warner Bros Pictures et conclut un partenariat pluriannuel pour la distribution mondiale de films avec Sony Pictures Motion Picture Group.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Sony Pictures Motion Picture Group commercialisera et distribuera les nouvelles sorties en salles de Legendary Entertainment dans le monde entier, à l’exception de la Chine, où Legendary East se chargera de toutes les activités de marketing et de distribution. La filiale de Sony Pictures Entertainment s’occupera également du divertissement à domicile et de la distribution télévisée de tous les projets à venir.

Sony Pictures Motion Picture Group and Legendary Entertainment have made a new multi-year worldwide film distribution partnership https://t.co/SJR4IxUzJ9 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 28, 2022

Joshua Grode, PDG de Legendary Entertainment, a déclaré :

Alors que nous continuons à développer notre offre de contenus, nous sommes ravis de nouer cette relation avec Tony Vinciquerra, Tom Rothman, Sanford Panitch, Josh Greenstein et le reste de l’équipe exceptionnelle de Sony Pictures Entertainment. L’engagement de Sony en matière de distribution en salles correspond à notre vision sur la manière de tirer le meilleur parti de nos films. L’incroyable liste de films que Mary Parent a constituée est conçue pour être présentée en salle et nous sommes ravis de notre partenariat avec Sony pour cette nouvelle phase de croissance de Legendary Entertainment. Nous sommes également reconnaissants envers Warner Bros Pictures qui a été un partenaire précieux pour nous pendant de nombreuses années, et nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec les cadres talentueux de Warner Bros Discovery.

Une liberté d’action conservée pour Legendary Entertainment

Legendary Entertainment se réserve le droit de produire et de distribuer du contenu cinématographique pour le large éventail de plateformes de diffusion en continu existant aujourd’hui et à venir. La société américain continuera également à travailler avec Warner Bros Pictures sur certains titres déjà connus, dont le prochain Dune : Part Two, actuellement en production et dont la sortie est prévue pour le 3 novembre 2023.

Josh Greenstein et Sanford Panitch, présidents de Sony Pictures Motion Picture Group, expliquent :

C’est une opportunité rare de s’associer de cette manière mutuellement bénéfique avec de vrais pros, qui sont complètement alignés dans notre engagement et notre vision pour le cinéma. Le génie créatif et la puissance de Legendary Entertainment sont énormes et nous sommes impatients de faire découvrir leurs œuvres dans les cinémas du monde entier.