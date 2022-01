Sony Mobility : une nouvelle filiale pour les voitures électriques, les robots et les drones

Afin de progresser plus rapidement et faire de nouvelles propositions pour faire évoluer l'expérience de la mobilité, Sony annonce la création de Sony Mobility, par le biais de laquelle la société japonaise a l'intention d'explorer l'entrée sur le marché des véhicules électriques.

Dès le printemps prochain, Sony Mobility de Sony Group Corporation aura pour objectif d’utiliser au mieux les technologies de l’intelligence artificielle et de la robotique pour contribuer à la création d’un monde où chacun pourra vivre en harmonie avec les robots au quotidien, de transmettre des émotions aux gens et de soutenir la société. Avec Vision-S, qui contribue à l’évolution de la mobilité, ainsi que le robot de divertissement autonome AIBO (Artificial Intelligent Robot) et le drone Airpeak, Sony cherchera à continuer à faire émerger de nouvelles valeurs dans de nombreux domaines.

Les trois marchés qui seront exploités avec Sony Mobility