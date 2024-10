Sony lance un nouveau système anti-revente pour les précommandes de PS5 Pro

Pour lutter contre le fléau de la revente à prix exorbitant, Sony déploie un système inédit pour sécuriser les précommandes de la PS5 Pro. En se basant sur les heures de jeu accumulées par les utilisateurs de PS4 et PS5, cette initiative privilégie les joueurs les plus actifs, assurant que les consoles parviennent aux véritables passionnés plutôt qu'aux revendeurs opportunistes.

Tl;dr Les scalpers au Japon se heurtent au nouveau système anti-revente de Sony.

La précommande de la PS5 Pro nécessite 30h de jeu sur PS4 ou PS5.

Cette stratégie pourrait limiter l’accès des revendeurs à la PS5 Pro.

La PS5 Pro est la console la plus puissante de Sony.

La stratégie anti-revente de Sony

La lutte contre la revente abusive de produits populaires est une bataille constante pour de nombreuses entreprises. Les revendeurs, ou scalpers, achètent en masse ces produits pour les revendre avec une marge conséquente, rendant l’accès à des articles très demandés difficile pour le consommateur moyen. Sony tente de contrer ce phénomène au Japon avec une approche créative.

To battle PS5 Pro 30th Anniversary Edition scalpers, Sony imposes conditions for ordering the console, but only in Japan https://t.co/Nx9KaOBZCC — AUTOMATON WEST (@AUTOMATON_ENG) October 1, 2024

Précommande de la PS5 Pro : la preuve par le jeu

Comme le relève Automaton, quiconque souhaite se procurer une PS5 Pro au Japon doit désormais prouver qu’il est véritablement un joueur. Cette preuve passe par le remplissage d’une demande de réservation. Et ce ne sont pas simplement des questions auxquelles on peut trouver la réponse sur Google. Les acheteurs potentiels doivent avoir pas moins de 30h de jeu sur PS4 ou PS5 via le PlayStation Network entre le 22 février 2014 et le 19 septembre 2024. Si vous ne répondez pas à cette exigence, vous ne pouvez tout simplement pas précommander la PS5 Pro.

Un système perfectible mais efficace

Cette barrière pourrait en effet dissuader certains revendeurs, bien qu’elle ne soit pas infaillible. En effet, de nombreux revendeurs peuvent être eux-mêmes des gamers PlayStation cherchant à gagner un peu d’argent supplémentaire. Néanmoins, cette stratégie pourrait limiter l’accès des revendeurs aux consoles et empêcher leur revente.

Toujours en précommande, la PS5 Pro n’est pas particulièrement difficile à trouver. Les revendeurs pourraient donc subir une perte financière importante s’ils achetaient de nombreuses consoles récemment lancées. Dommage que Sony n’ait pas mis en place ce système pour le lancement de la Collection 30ème anniversaire PlayStation, qui se vend à des milliers d’euros sur le marché secondaire.

Les points forts de la PS5 Pro

