PlayStation VR2 : les entrailles du casque de réalité virtuelle, une conception immersive et intuitive

Découvrez les composants du PlayStation VR2 avec une vidéo de démontage simple et méthodique.

Takamasa Araki, responsable de la conception mécanique du PlayStation VR2 au sein Sony Interactive Entertainment, explique comment a été pensé et créé la structure interne symétrique et bien équilibrée du casque de réalité virtuelle ainsi que le système de refroidissement avancé permettant de jouer en tout confort, les composants optiques optimisant la fidélité visuelle et le serre-tête ergonomique pensé pour proposer un maintien confortable. Il indique également comment le casque a été développé pour être léger et compact, tout en étant doté d’une structure extrêmement robuste et fonctionnelle.

PlayStation VR2 Sense, focus technique sur les manettes du PlayStation VR2

Takeshi Igarashi, responsable de la conception des périphériques chez Sony Interactive Entertainment, passe au crible la technologie de suivi de la PlayStation VR2 Sense du PlayStation VR2 qui décuple la sensation d’immersion, la détection du contact des doigts permettant aux joueurs d’utiliser leurs mains plus naturellement en jeu, et enfin le retour haptique et les gâchettes adaptatives qui mettent à profit les innovations apportées par la manette sans fil DualSense de la PS5.

Le déballage officiel du PlayStation VR2 par Sony Interactive Entertainment

Kei Yoneyama, responsable de la stratégie et de la conception des produits chez Sony Interactive Entertainment, présente la boîte du PlayStation VR2 sous toutes les coutures :