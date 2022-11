PlayStation VR2 : prix fixé à 599,99 euros et sortie programmée pour février 2023

Le meilleur rapport qualité-prix sur le marché de la réalité virtuelle pour le PlayStation VR2.

Sony Interactive Entertainment annonce que le PlayStation VR2 pour la PS5 sortira officiellement le 22 février 2023 au prix de 599.99 euros. En plus du nouveau casque de réalité virtuelle, le pack d’origine contiendra également les manettes PS VR2 Sense et des écouteurs stéréo, tandis que le pack Horizon Call of the Mountain, commercialisé à 649,99 euros, proposera en plus un code d’activation sur le PlayStation Store pour le spin-off VR de la licence Horizon. Enfin, au rayon des accessoires, une station de rechargement pour la manette PlayStation VR2 Sense sera disponible à la même période pour 49,99 euros.

PlayStation VR2 launches February 22, 2023, with pre-orders starting November 15. Details at PlayStation Blog: https://t.co/K5h5YjRlxj pic.twitter.com/e97fVvHvZx — PlayStation (@PlayStation) November 2, 2022

Isabelle Tomatis, vice-présidente en charge de la marque, du hardware et des périphériques PlayStation chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Lors de la phase initiale de lancement de notre casque nouvelle génération, les joueurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg auront la possibilité de précommander le PlayStation VR2 uniquement via la boutique en ligne PlayStation Direct. Les précommandes débuteront le 15 novembre prochain, mais les joueurs pourront commencer à s’inscrire dès maintenant pour les précommandes. Les commandes de casques PlayStation VR2 et de packs passées sur PlayStation Direct seront expédiées la semaine de la sortie. Dans d’autres marchés, le PlayStation VR2 sera vendu chez les revendeurs participants et les précommandes ouvriront également le 15 novembre prochain. De plus amples informations seront fournies d’ici les prochains jours par les revendeurs participants de ces régions.

Les spécificités techniques du PlayStation VR2

Technologie d’affichage​ : OLED

Résolution d’écran​ : 2000 x 2040 par œil

Taux de rafraîchissement de l’écran​ : 90 Hz ou 120 Hz

Écart des lentilles​ : Ajustable

Champ de vision​ : Environ 110 degrés

Capteur de mouvements : système de détection de mouvements Sixaxis (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes)

Accessoire de détection : capteur de proximité infrarouge

Caméras : quatre pour le suivi du casque et de la manette, infrarouge pour le suivi du mouvement des yeux œil par œil

Retour​ : Vibration intégrée au casque

Communication avec la PS5 : USB Type-C

Entrée audio : microphone intégré​

Sortie audio : sortie écouteurs stéréo

Les spécificités techniques de la PlayStation VR2 Sense