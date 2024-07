Finalement, Google ne supprimera pas les cookies tiers dans Chrome

L'industrie de la publicité peut enfin respirer tranquillement.

TL;DR Google ne supprimera pas les cookies tiers de Chrome.

La nouvelle approche favorise la transparence et le choix de l’utilisateur.

Décalage significatif par rapport aux plans précédents de Google.

Google renonce à la suppression des cookies tiers dans Chrome

Dans un changement notoire de direction annoncé lundi, Google a révélé qu’il ne supprimera pas les cookies tiers dans son navigateur Chrome, contrairement à ce qui avait été initialement prévu.

Une expérience utilisateur renouvelée

En lieu et place de cette suppression, Google prévoit de mettre en place une nouvelle expérience utilisateur dans Chrome. Celle-ci permettra aux utilisateurs de faire un choix conscient et éclairé sur leurs préférences de navigation sur le Web, a déclaré l’entreprise dans un article de blog.

« Nous proposons une approche mise à jour qui élève l’option de l’utilisateur », écrit Anthony Chavez, vice-président de l’initiative Privacy Sandbox de Google. Les utilisateurs pourront ainsi ajuster leurs choix à tout moment.

Contrôle accru pour les utilisateurs

Google entend maintenant se concentrer sur la fourniture aux utilisateurs d’un plus grand contrôle sur leurs données de navigation. Cela comprend des contrôles de confidentialité supplémentaires tels que la protection IP en mode Incognito de Chrome et des améliorations continues des API de Privacy Sandbox.

Cette décision de Google offre un répit aux annonceurs et aux éditeurs qui dépendent des cookies pour cibler les publicités et mesurer leurs performances. Ces dernières années, les plans de Google pour éliminer les cookies tiers ont connu bien des hauts et des bas, entre retards et obstacles réglementaires.

L’élimination de ces cookies, initialement prévue pour fin 2022, a été repoussée plusieurs fois suite aux divers défis rencontrés et aux retours des parties prenantes, y compris les annonceurs, les éditeurs, ainsi que des organismes régulateurs tels que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA).

Protection du suivi : un pas vers la fin des cookies ?

En janvier 2024, Google a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité appelée « Protection du suivi », qui limite les cookies tiers par défaut pour 1% des utilisateurs de Chrome à travers le monde. Ce nouvel outil avait été perçu comme le premier pas vers la suppression totale des cookies. Cependant, l’efficacité et la préparation du Privacy Sandbox de Google, une collection d’API conçues pour remplacer les cookies tiers, ont été remises en question, entraînant de nouveaux retards.

La CMA et d’autres organismes régulateurs ont exprimé leurs inquiétudes, craignant que le Privacy Sandbox de Google ne limite la concurrence et ne donne à Google un avantage injuste sur le marché de la publicité numérique. Suite à cela, Google a annoncé sa réorientation, ce qui a amené la CMA à déclarer qu’elle était « en train de considérer l’impact » de ce virage à 180 degrés entrepris par Google.