L’an prochain, Google mettra fin à son raccourcisseur de liens goo.gl

À compter du 25 août 2025, ils cesseront de fonctionner. Cette date représentera la fin du service.

TL;DR Google arrêtera les liens goo.gl d’ici août 2025.

Un avertissement apparaitra avant l’accès au site souhaité.

Google demande aux développeurs de modifier leurs liens raccourcis.

Un adieu programmé aux liens raccourcis de Google

Après avoir cessé d’offrir son service de raccourcissement de liens goo.gl en 2018, Google prévoit désormais de mettre fin à tous les liens goo.gl existants. À compter du 23 août de cette année, lorsque quelqu’un cliquera sur un lien goo.gl, il sera d’abord dirigé vers une page d’avertissement indiquant que le lien « ne fonctionnera plus dans un proche avenir », avant de pouvoir accéder au site internet désiré.

Les répercussions de la fermeture du service goo.gl

Les URLs renverront une page d’erreur « 404 page not found » (« page non trouvée ») d’ici au 25 août 2025. Cette transition pourrait engendrer certains problèmes, notamment des interruptions. En effet, à mesure que cette page d’avertissement apparaîtra pour un nombre croissant de liens existants, certains utilisateurs pourraient se retrouver empêchés d’atteindre l’URL qu’ils souhaitent visiter.

Une période de transition pour les développeurs

Google offre aux développeurs une période de transition d’un an pour adopter d’autres raccourcisseurs en affichant la page d’avertissement aux visiteurs. Il est donc conseillé aux développeurs de modifier leurs liens raccourcis le plus tôt possible pour éviter d’éventuelles perturbations.

Un service de plus dans le cimetière des produits Google

Le service de raccourcissement de liens goo.gl rejoint une liste non négligeable de fonctions et services désormais obsolètes au sein du vaste panel de Google. Parmi eux, on peut citer l’application de chat Hangouts, le service de jeux en nuage Stadia et Google+, qui ont chacun tenté de rivaliser, sans succès, avec les géants de leurs secteurs respectifs.