Les meilleurs fonctionnalités PS5 désactivées par défaut

La PlayStation 5 de Sony est une console très aboutie, avec un OS très complet, fourmillant de fonctionnalités. Certaines sont pourtant bien cachées, et désactivées par défaut.

La PS5 dispose de nombreuses fonctionnalités utiles pourtant désactivées par défaut. De la possibilité de choisir un niveau de difficulté par défaut pour les jeux à la dissimulation automatique des spoilers, il y a beaucoup à explorer. Voici certains paramètres qui mériteraient votre attention, si vous ne les connaissez pas déjà.

Couper le microphone

Lorsque vous démarrez votre PS5, le micro de la manette DualSense est allumé aussi, votre voix peut donc être enregistrée. Vous pouvez vous assurer que le microphone est coupé par défaut sur votre PS5. Après le démarrage, appuyez sur la flèche vers le haut de la croix directionnelle. Appuyez ensuite sur la flèche droite jusqu’à arriver sur l’icône en forme de roue crantée pour arriver dans le menu des paramètres. Allez dans Son > Microphone > Statut du microphone à la connexion et changez pour Muet.

Activer la lecture à distance

La fonctionnalité de lecture à distance de la PS5 permet de jouer à vos jeux PS5 depuis votre smartphone. Vous pouvez l’activer dans Paramètres > Système > Lecture à distance. Ensuite, utilisez l’app officielle Sony ou des alternatives tierces pour profiter de vos jeux sur votre smartphone.

Profiter du son surround

Le son 3D ajoute une autre dimension à l’expérience de jeu. La PS5 est compatible ! Vous pouvez en profiter avec un casque compatible ou un système de son 5.1, 7.1 ou autre.

Choisir le niveau de difficulté par défaut

Si vous êtes du genre à jouer toujours avec le même niveau de difficulté, la PS5 a une option permettant de le sélectionner automatiquement dans chaque jeu. Vous pouvez y accéder dans Paramètres > Données enregistrées et Paramètres du jeu/de l’application > Préréglages du jeu > Difficulté. Sur la même page, vous pouvez définir la caméra, première ou troisième personne par défaut, ainsi que les sous-titres et la langue audio, et si vous souhaitez lancer les jeu en mode performances.

La PS5 permet aussi d’avoir des avertissements de spoiler avant de voir certains contenus. Pour les activer, Paramètres > Données enregistrées et Paramètres du jeu/de l’application > Avertissements de spoiler.

Protection de la vie privée

Votre PS5 vous demande de choisir vos préférences de confidentialité lorsque vous configurez la machine pour la première fois. Ces paramètres se retrouvent dans Paramètres > Utilisateurs et Comptes > Confidentialité. Vous voudrez certainement limiter les options sous Contrôler comment les données sont collectées et utilisées. Vous pouvez aussi aller dans Voir et Personnaliser les paramètres de confidentialité pour affiner les données partagées.

Configurer les fonctionnalités d’économie d’énergie

Si vous voulez réduire vos factures d’énergie, vous pouvez éteindre votre PS5 quand vous ne l’utilisez pas. Si vous oubliez de le faire, vous pouvez définir ce comportement comme automatique : Paramètres > Système > Économie d’énergie. Sélectionnez ensuite Fonctionnalités disponibles en mode veille pour vous assurer que la console ne consomme pas plus d’énergie que ce dont elle a besoin.

Se connecter automatiquement

Si vous êtes seul à utiliser la PS5, vous pouvez demander à la console de vous connecter automatiquement, ce qui fait gagner un peu de temps au démarrage. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Utilisateurs et Comptes > Paramètres de connexion.