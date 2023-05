Sony Interactive Entertainment s’associe à la WNBA pour promouvoir le sport féminin

Le partenariat entre la WNBA et Sony Interactive Entertainment illustre les efforts déployés par le géant japonais pour promouvoir le sport féminin et mettre en lumière la prochaine génération d'athlètes.

En plus de permettre à la PS5 d’être la console officielle de la ligue américaine professionnelle de basket-ball féminin, Sony Interactive Entertainment se prépare à explorer diverses opportunités marketing avec la WNBA et la marque PlayStation, à commencer par l’AT&T WNBA All-Star Game qui se déroulera le 15 juillet prochain à Las Vegas, la plus grande ville de l’État du Nevada (États-Unis).

"At PlayStation, we believe ‘play has no limits,’ and few cultural spaces have better defined that spirit than women’s sports and especially the WNBA”

Read up on our new multi-year partnership with @PlayStation who is now the official console and marketing partner of the W ⤵️

