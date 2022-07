Sony IMX989 : un gigantesque capteur photo pour smartphone

Le capteur photo Sony IMX989 est un énorme capteur, un capteur que l'on retrouvera dans le Xiaomi 12S Ultra.

Le Xiaomi 12S Ultra disposera d’un objectif principal équipé d’un capteur Sony IMX989 1 pouce. Jusqu’à présent, le Sony Xperia PRO-I et quelques autres proposaient aussi un capteur de taille similaire, mais le Sony IMX989 est spécifiquement “conçu pour les smartphones” et Xiaomi a reçu de l’aide pour le design et les finances pour ce faire. Le Xiaomi 12 étant parmi les meilleurs photophones de 2022, ce 12S Ultra sera à surveiller de près.

Le capteur photo Sony IMX989 est un énorme capteur

Le Xperia PRO-I utilisait une version modifiée d’un capteur 1 pouce conçu pour l’appareil photo compact Sony RX100 VII. De plus, le Xperia PRO-I n’utilise pas totalement la surface du capteur – probablement à cause de la taille de l’optique et de la limite de profondeur -. Malheureusement, on perd ici tout l’intérêt d’un plus grand capteur si l’on ne peut utiliser que 12 MP au lieu des 24 MP. Certes, 12 MP, c’est déjà très intéressant, mais du point de vue des semi-conducteurs, cela fait une grande surface morte, et donc beaucoup d’argent gaspillé.

Et c’est précisément pour cela que les tailles des capteurs de nos appareils mobiles ont quelque peu stagné cette année passée, après des années de croissance rapide. Malgré la plupart des déclarations marketing avec force “prouesses logicielles”, de nombreuses améliorations de performances photo sont dues au hardware.

Cela ne veut pas dire que le logiciel n’est pas essentiel, mais la raison évidente pour laquelle les OEM continuent d’améliorer le hardware de leurs appareils photos, c’est parce que le logiciel ne peut pas améliorer beaucoup la qualité de l’image. Même Google a dû réaliser une grosse montée en gamme hardware avec son Pixel 6 pour rester compétitif, malgré sa réputation d’être le meilleur en traitement d’image logiciel.

Un capteur que l’on retrouvera dans le Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi semble avoir trouvé le moyen d’utiliser toute la surface du capteur, peut-être avec un changement de design de son optique, mais il nous faudra davantage d’explications sur ce point. C’est une simple limitation physique qui devrait être facile à décrire sans révéler de secrets industriels. Espérons que ce soit vrai.

Mais comment ce capteur Sony IMX989 peut-il être “conçu pour les smartphones” ? Sans les spécifications détaillées, difficile à dire. Cela a peut-être à voir avec les fonctionnalités que l’on retrouve sur les mobiles et pas nécessairement sur les appareils photos conventionnels. Cela pourrait aussi avoir avec le packaging de la puce, lequel serait davantage optimisé pour tenir dans un smartphone.

Le capteur fait 16 mm de diagonale, ce qui fait dire à certains que ce n’est “pas 1 pouce”, mais ce n’est pas vraiment comme cela que ça fonctionne. Quand on dit “capteur de 1 pouce”, on devrait normalement dire “capteur de type 1 pouce”. Le terme “1 pouce” remonte à l’époque du tube cathodique (CRT), lorsque les caméras de télévision utilisaient une surface de capteur dans un CRT, et de l’extérieur, le diamètre du tube était de 1 pouce. À l’intérieur, la diagonale de la surface de capteur était d’environ 16 mm. Cependant, l’industrie a gardé la terminologie “1 pouce” jusqu’à aujourd’hui.