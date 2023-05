Sony ferme PixelOpus, le studio à qui l'on doit Concrete Genie. Le jeu reste disponible sur le PlayStation Store.

PixelOpus, un petit studio au sein de la grande famille PlayStation Studios, va fermer ses portes le mois prochain. Dans un communiqué transmis à Engadget, un représentant de PlayStation confirmait l’information : “PlayStation Studios réévalue régulièrement son portfolio et le statut des projets des studios pour s’assurer qu’ils rentrent dans les objectifs stratégiques à court et à long terme de l’entreprise. Dans le cadre de notre dernière évaluation, il a été décidé que PixelOpus fermera ses portes le 2 juin.”

Quelques heures auparavant, le studio tweetait que son “aventure touchait à sa fin.” Le développeur des projets très imaginatifs et très passionnés que sont Concrete Genie et Entwined travaillait, aux dernières nouvelles, sur un nouveau jeu PS5 avec Sony Pictures Animation.

Basé à Santa Mateo, le studio avait été fondé en 2014 sous l’égide de Sony Interactive Entertainment en réponse au succès impressionnant et tout aussi surprenant du studio indépendant thatgamecompany avec son titre Journey pour PS4. Les deux jeux de PixelOpus surfait sur des idées originales du même genre : Entwined était un jeu de rythme aux deux sticks avec un style artistique très distinctif, un oiseau bleu et un poisson orange qui s’envolent dans l’Espace, tandis que Concrete Genie est une histoire au sujet du street art comme moyen de lutte contre le harcèlement. Deux titres à faire si vous ne les connaissez pas. Deux vraies bonnes surprises très rafraîchissantes.

Malheureusement, ce sont souvent ces studios expérimentaux, pleines d’idées qui sortent des sentiers battus, qui sont les premiers à essuyer les plâtres lorsque leurs gigantesques sociétés mères décident de réduire leurs coûts. À noter, si PixelOpus sera bientôt de l’histoire ancienne, le jeu Concrete Genie reste disponible sur le PlayStation Store pour 29,99 €. Parfait pour vous lancer !

Dear friends, our PixelOpus adventure has come to an end. As we look to new futures, we wanted to say a heartfelt thank you to the millions of passionate players who have supported us, and our mission to make beautiful, imaginative games with heart.

We are so grateful! ❤️🙏 pic.twitter.com/rQO2Cgvhnq

— PixelOpus (@Pixelopus) May 5, 2023