Sony confirme le lancement de son PS VR2 pour le début de l’année 2023

Sony confirme l'arrivée de son PS VR2 pour le début de l'année 2023 sans pour autant donner de date précise. Il va falloir patienter.

Si les technologies autour de la réalité virtuelle ont beaucoup progressé ces dernières années, les casques, pour le jeu vidéo ou plus générique, peinent encore à se démocratiser. La faute à des tarifs encore élevés, une praticité loin d’être optimale et un catalogue de fonctionnalités et de contenus assez limités. Ceci étant dit, génération après génération, les choses s’améliorent et cela pousse logiquement à l’adoption. Nul doute que le casque Sony PS VR2 aidera en ce sens.

Sony confirme l’arrivée de son PS VR2 pour le début de l’année 2023

Si vous espériez avoir les fêtes de fin d’année pour profiter du nouveau casque de réalité virtuelle de Sony, il va falloir vous faire une raison, ceci n’arrivera pas. Près de six ans après la commercialisation de son prédécesseur lancé en 2016, Sony, qui se lance à corps perdu dans les adaptations de jeux vidéo, a utilisé son compte Instagram pour annoncer que la prochaine génération de son système de réalité virtuelle pour la console n’arrivera pas avant “le début de l’année 2023”.

L’entreprise japonaise avait fait la démonstration de ce nouveau produit, qui se compose d’un casque amélioré et de manettes revues et corrigées, en février dernier. Pensé et conçu pour mieux s’intégrer avec l’esthétique de design de la PlayStation 5, le casque PS VR2 proposerait une ergonomie plus douce, plus effacée, ainsi que des fonctionnalités dédiées au streaming et un Mode Cinéma.

Selon un post sur le blog PlayStation datant du mois dernier, ce nouveau système pourra afficher du contenu à une définition de 4 000 x 2 040 pixels (soit 2 000 x 2 040 pixels par œil) à 90/120 Hz, le tout avec un “mode transparent” de sécurité pour éviter que les joueurs se perdent totalement dans leur environnement virtuel et oublient l’environnement bien réel qui les entoure, à la manière de ce que propose Meta sur son Quest Guardian.

Il va falloir patienter

Si l’on a pour l’heure une fenêtre de lancement, Meta n’a pas communiqué sur le tarif de l’appareil. Il va donc falloir patienter encore avant d’avoir ces informations. À suivre !