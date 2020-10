Sony Bravia : les séries XH90 et ZH8 pourront afficher une image en 4K à 120fps avec la PS5

Pour préparer l'arrivée de la PS5 en novembre prochain, le constructeur nippon Sony met à jour ses Smart TV 4K.

Grâce aux firmwares v6.4775 et v6.0384, les téléviseurs XH90 et ZH8 de Sony, labellisés “Ready for PlayStation 5“, seront compatibles dans le courant du mois d’octobre avec les possibilités offertes par la connectique HDMI 2.1 :

Prise en charge du signal 4K à 120fps. Très attendue, cette fonctionnalité permet d’afficher un flux vidéo en qualité 4K à 120 images par seconde et d’assurer une fluidité extrême de l’image

La série XH90 a été conçue pour apporter la meilleure expérience sur la future PS5 pour les joueurs les plus exigeants. Son temps de latence (input lag) a été mesuré à 7,2ms pour un signal 4K à 120fps. Associant fluidité et réactivité extrême, la série XH90 est la solution idéale pour les joueurs qui veulent avoir une longueur d’avance sur leurs adversaires et enchaîner les victoires

En plus du 4K à 120fps, la série ZH8 pourra profiter d’une définition 8K à 60fps

Prise en charge de la fonction eARC qui permet de transférer du contenu audio HD entre le téléviseur et son système de son externe (comme par exemple le format Dolby ATMOS). Pour les utilisateurs ayant une barre de son ou un amplificateur compatible, la compatibilité eARC permet d’atteindre un niveau d’immersion encore plus intense grâce à des effets sonores toujours plus intenses

Les Smart TV de Sony vont accueillir l’application Apple TV

Si elle est déjà disponible sur les séries XH90 et ZH8, l’application Apple TV sera lancée sur certains modèles de téléviseurs Sony 2018 et sur la plupart des modèles 2019 et 2020 d’ici la fin de l’année : “Grâce aux puissants processeurs X1 de Sony, aux écrans TRILUMINOS Display et aux fonctions de son immersif, les contenus sont reproduits via l’application Apple TV exactement comme leur créateur les avaient projetés. Les utilisateurs peuvent parcourir l’application Apple TV pour acheter ou louer plus de 100.000 films et émissions télévisées, y compris des titres disponibles en 4K HDR et Dolby Atmos mais aussi profiter de recommandations personnalisées et organisés, et accéder à leur vidéothèque de films et d’émissions achetés auprès d’Apple. Certains téléviseurs Sony prennent également en charge AirPlay 2 et HomeKit. Grâce à AirPlay 2, les clients peuvent aisément lire des vidéos et d’autres contenus de leur iPhone, iPad ou Mac directement sur leur téléviseur intelligent. HomeKit autorise un contrôle facile et sûr des téléviseurs intelligents Sony via l’application Home ou l’assistant vocal Siri de leurs appareils Apple. L’application Apple TV réunit tous les modes de visionnage d’émissions et de films en un seul endroit. L’application comprend Apple TV+, le nouveau service d’abonnement vidéo d’Apple offrant des émissions, des films et des documentaires originaux des scénaristes les plus créatifs du monde, comme The Morning Show, See, Defending Jacob, Ted Lasso, Greyhound, The Banker, Boys State et Beastie Boys Story.“