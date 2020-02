Sony annule sa venue à la PAX East et à la GDC à cause du coronavirus

L'épidémie de coronavirus contraint le constructeur japonais Sony à respecter les mesures de sécurité de l'Organisation mondiale de la Santé.

Alors que l’édition 2020 de la PAX East (un salon majeur aux États-Unis) aura lieu du 27 février au 1er mars prochain à Boston, Sony Interactive Entertainment avait récemment communiqué sur sa présence avec plus d’une vingtaine de titres, dont une démo jouable de The Last of Us 2 avec les équipes de Naughty Dog. Malheureusement, les plans de l’éditeur nippon ont changé : “Nous avons décidé d’annuler notre participation à la PAX East de Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19, également connu sous le nom de nouveau coronavirus. Nous pensons que c’est l’option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet évènement, mais la santé et la sécurité de nos salariés mondiaux sont notre plus grande préoccupation.”

Update on PlayStation’s presence at PAX East: https://t.co/BLeRha1BKw — PlayStation (@PlayStation) February 19, 2020

Du côté des Dogs, on assure que les joueurs auront bientôt des informations inédites sur The Last of Us 2, certainement par l’intermédiaire d’un nouveau PlayStation State of Play : “Nous sommes tellement tristes de devoir manquer la PAX East de Boston ! Nous étions vraiment impatients de vous rencontrer et de voir vos réactions par rapport à la démo de TLOU2. Bien que nous sachions que cela rend l’attente jusqu’au 29 mai un peu plus difficile, nous apprécions votre compréhension. Ne vous inquiétez pas, nous aurons plus à partager avant le lancement.”

Pas de Game Developers Conference pour Sony

Sony Interactive Entertainment ne veut prendre aucun risque avec le coronavirus et annonce également son absence à l’édition 2020 de la Game Developers Conference, un évènement incontournable pour les développeurs de jeux vidéo (les dernières nouveautés en matière d’outils de développement, plateformes et services sont présentées) : “Nous avons décidé d’annuler notre participation à la GDC cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19, également connu sous le nom de nouveau coronavirus. Nous pensons que c’est l’option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet évènement, mais la santé et la sécurité de nos salariés mondiaux sont notre plus grande préoccupation. Nous nous réjouissons de participer à la GDC à l’avenir.”

Même réaction du côté du réseau social Facebook avec la filiale Oculus VR : “Par souci de protection pour nos employés, nos partenaires et la communauté de la Game Developers Conference, Facebook ne participera pas à la GDC de cette année en raison de l’évolution des risques de santé publique liés au COVID-19. Nous prévoyons toujours de partager nos annonces via des vidéos, des Q&A en ligne, et plus encore. Nous prévoyons d’accueillir à distance les réunions des partenaires de la GDC dans les prochaines semaines.”

Pour mémoire, le nouveau coronavirus a infecté plus de 75.000 personnes jusqu’à présent et en a tué plus de 2000. La majorité des cas ont été enregistrés en Chine, avec un peu plus de 1.000 cas signalés dans d’autres pays, dont 15 aux États-Unis et 12 en France.