Snapchat active (enfin) les vidéos et Stories embarquées. De nouvelles fonctionnalités IA font aussi leur apparition.

Snapchat vient tout juste de déployer deux nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité d’embarquer du contenu de la plateforme dans un site web tiers. Les utilisateurs peuvent désormais ainsi intégrer des Lenses, des vidéos Spotlight et des Stories publiques ou des profils via le navigateur de leur ordinateur simplement en cliquant sur le bouton Intégrer dans les options de partage. Cela vient automatiquement copier le code, comme le proposent déjà depuis fort longtemps des concurrents comme Instagram et TikTok à leurs utilisateurs.

Snapchat active (enfin) les vidéos et Stories embarquées

Après des années à tenter de s’élargir pour devenir davantage qu’une plateforme d’échange de photos entre amis, cette option de contenu embarqué est une étape logique, et nécessaire, pour Snapchat. Celle-ci repose sur d’autres fonctionnalités comme les articles et la découverte de lieux d’intérêt locaux ou encore la version web de Snapchat lancée l’année dernière.

Outre l’intégration de contenu, Snapchat a aussi lancé une nouvelle fonctionnalité propulsée par OpenAI qui permet aux utilisateurs d’étendre leurs snaps pour inclure davantage d’informations concernant leur environnement proche. Cet outil rappelle la fonction Content-Aware Fill de Photoshop, mais, cette fois, le système estime toute la zone et non plus un élément cible. Cette fonctionnalité est disponible pour les abonnés Snapchat+.

De nouvelles fonctionnalités IA font aussi leur apparition

L’entreprise a régulièrement utilisé des outils IA comme avantages exclusifs pour ces abonnés, lesquels sont aujourd’hui plus de cinq millions. La fonction Dreams, propulsée par l’IA, qui permet aux utilisateurs de générer huit packs d’images “fantastiques”, est limitée à une seule et unique génération pour les utilisateurs gratuits et un pack par mois pour les abonnés Snapchat+. Tout le monde peut cependant acheter un pack supplémentaire pour 0,99 $ l’unité.

Snapchat est rapidement monté dans le train de l’IA, déployant son chatbot My AI propulsé par la technologie GPT d’OpenAI en février dernier. Au lancement, cette fonction n’était proposée qu’aux seuls abonnés Snapchat+, puis, deux mois plus tard, My AI fut rendu accessible à tous les utilisateurs. Tout un chacun pouvait ainsi proposer des recommandations de restaurants aux réponses en photo.