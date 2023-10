La mise des Bitmoji de Snapchat énerve les utilisateurs. Une apparence pour le moins surprenante.

Les utilisateurs de Snapchat ont une nouvelle raison d’être frustrés à cause d’une mise à jour déployée sur la plateforme sociale. Cette fois, il s’agit des Bitmoji, jusqu’à présent adorables, désormais troublants. La semaine dernière, les avatars de Snapchat ont subi un petit lifting qui a pour le moins étonné les utilisateurs. Une mise à jour qui se veut un pas supplémentaire pour emmener les Bitmoji dans le monde de la 3D.

“Ce nouveau style d’avatar améliore les caractéristiques comme la texture des cheveux, les couleurs de visage et les proportions du corps. Votre Bitmoji peut désormais avoir un sourire plus prononcé, un visage plus marqué lorsqu’il est étonné et peut aussi exprimer des émotions plus subtiles et plus nuancées”, expliquait l’entreprise dans un communiqué.

Mais le résultat paraît fort peu naturel et plus anguleux, avec des visages parfois même dérangeants. Un utilisateur de X écrivait par exemple : “Les Bitmoji sont devenus quelque chose de terrifiant et de perturbant, Snapchat doit revoir sa copie.” Un autre publiait un avant/après de son Bitmoji accompagné du commentaire : “Mais qu’est donc arrivé à mon Bitmoji ?????”

Il y a quelques mois, des utilisateurs de Snapchat s’énervaient de l’introduction du chatbot My AI dans leurs fils de Discussion.

Une apparence pour le moins surprenante

Snachat avait intégré les Bitmoji dans sa plateforme pour la première fois en 2016 et les avatars sont depuis lors devenus partie intégrante de l’expérience utilisateur. La principale source de frustration avec cette mise à jour est bien la représentation de l’avatar sur Snapchat. Un utilisateur tweetait : “peuvent-ils remettre les Bitmoji comme ils étaient avant ? j’ai l’air affreux.”

Un autre déclarait : “Je ne me reconnais plus dans mon Bitmoji.”

D’autres utilisateurs n’ont aucun problème avec ce changement : “Mon Bitmoji est trop mignon.”

Comme avec toute mise à jour, a fortiori sur une plateforme sociale, certains utilisateurs sont nostalgiques de l’ancienne version, de Snapchat comme des Bitmoji. Dans un TikTok qui comptabilise désormais plus de 2,8 millions de vues et 320 000 likes, @princense0 mettait en légende d’anciens Bitmoji avec “Les anciens Bitmoji 2D me manquent”. Avec en bande-son “I miss the old Kanye” de “I love Kanye”.