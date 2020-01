Smart Keyboard rétroéclairé avec switches ciseau pour les iPad de 2020 ?

L'iPad, qu'il soit Pro ou non, est une formidable machine de productivité. Avec ses accessoires, il permet d'accomplir un nombre de tâches impressionnant en restant extrêmement portable. Tout en offrant des performances de haute volée. Et ce n'est certainement pas fini.

L’un des grands arguments de vente de l’iPad Pro, c’est le Smart Keyboard. Un accessoire vendu séparément au prix fort. Mais c’est un choix très populaire auprès des clients de par le fait qu’il fonctionne à la perfection avec la tablette. Cela étant dit, nombre de tests s’accordent à dire qu’il y a encore beaucoup d’éléments qui pourraient être améliorés sur ce clavier. Certains d’entre eux pourraient arriver avec les iPad de 2020.

Apple pourrait améliorer sensiblement le Smart Keyboard avec les iPad de 2020

En effet, comme le rapporte DigiTimes, avec les iPad de cette année, Apple pourrait commercialiser une nouvelle version de son Smart Keyboard. Celui-ci offrirait des touches rétroéclairées et adopterait un nouveau mécanisme à switch ciseau. Celui-là-même que la firme de Cupertino a introduit dans son MacBook Pro 16 pouces en 2019. Si l’information est avérée, voilà qui rendrait le Smart Keyboard bien plus agréable à l’utilisation. La frappe en serait très largement améliorée, comme les utilisateurs du nouveau MacBook Pro 16 pouces ont pu le constater. Et cela pourrait aussi augmenter la durée de vie du clavier. Autrement dit, que du positif pour les utilisateurs.

Clavier rétroéclairé et switches ciseau seraient de la partie

Cela étant dit, le rapport de DigiTimes contredit une note précédente de l’analyste Ming-Chi Kuo. Selon lui, Apple continuerait d’utiliser le mécanisme actuel pour son Smart Keyboard, au moins jusqu’en 2021. Et les prédictions de Ming-Chi Kuo sont généralement plus justes que celles de DigiTimes. De toute façon, il ne s’agit là que de rumeurs. À prendre comme telles donc, avec des pincettes. Mais si vous n’avez pas encore craqué pour un clavier sur votre iPad Pro, vous pourriez vouloir attendre de découvrir cette nouvelle version. Ou vous tourner vers l’un des nombreux modèles de la concurrence.