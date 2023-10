Sly : un documentaire sur l’ascension de Sylvester Stallone

Du statut d'outsider à celui de légende hollywoodienne, Sylvester Stallone raconte son histoire dans le documentaire Sly pour Netflix.

Produit par Thom Zimny (Springsteen on Broadway) et Sean Stuart (The Devil’s Harmony) avec Braden Aftergood (Nobody) comme producteur exécutif et Tyler Strickland (Edge of the Earth) comme compositeur, le documentaire Sly offre un regard intime sur l’acteur-scénariste-réalisateur-producteur nommé aux Oscars, mettant en parallèle son histoire inspirante d’outsider et les personnages indélébiles auxquels il a donné vie.

Un trailer pour Sly

L’ascension de Sylvester Stallone, l’un des acteurs les plus connus aujourd’hui, ressemble beaucoup à celle de son rôle marquant de Rocky, avec une vie en dents de scie remplie de hauts et de bas. Acteur à la filmographie fantastique, le seul nom de Stallone associé à une production a un énorme pouvoir d’attraction, ce qui prouve à quel point l’homme a été et est toujours populaire.

L’intéressé déclare d’ailleurs :

Le refus m’a encouragé. Je suis dans le domaine de l’espoir. Lorsque vous êtes un cinéaste vraiment absorbé, vous faites passer les choses avant votre famille, et les répercussions sont assez dévastatrices. Maintenant, je me rends compte que c’est tout ce qui compte.

Sly sera diffusé en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 3 novembre prochain. Ce documentaire fait suite à celui consacré à Arnold Schwarzenegger, ami de Stallone et ancien rival au box-office.