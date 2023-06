Six Days in Fallujah refait surface avec un accès anticipé

Des débuts en accès anticipé sur PC via Steam pour Six Days in Fallujah du studio américain Highwire Games.

Controversé depuis son annonce en 2009, Six Days in Fallujah a pour objectif de retranscrire une des batailles les plus sanglantes de ces cinquante dernières années par le biais d’un jeu de tir tactique à la première personne hautement réaliste. L’accès anticipé débutera avec quatre missions coopératives pour des escouades de quatre joueurs qui se déroulent sur des cartes urbaines générées de manière procédurale à chaque fois que le jeu est lancé afin de recréer l’incertitude des combats et d’offrir une rejouabilité “illimitée”.

Eddie Garcia, l’ancien sergent des marines américains qui a été blessé pendant la deuxième bataille de Falloujah et consultant pour Highwire Games, a déclaré :

La façon dont nous jouons aux jeux vidéo aujourd’hui n’est pas la façon dont les gens se battent dans la vraie vie. Six Days in Fallujah exige des tactiques et un travail d’équipe qui se rapprochent davantage du combat réel que tout autre jeu auquel j’ai joué.

Le contenu de l’accès anticipé de Six Days in Fallujah

Pendant l’accès anticipé de Six Days in Fallujah, les joueurs pourront choisir de participer aux missions coopératives en tant que membres des opérations spéciales ou soldats irakiens combattant aux côtés des forces de la coalition, tout en rencontrant des civils au fur et à mesure de l’avancée de la bataille. L’éditeur Victura et Highwire Games prévoient également de proposer des missions coopératives supplémentaires ainsi que des missions narratives recréant des histoires réelles de la deuxième bataille de Falloujah du point de vue des forces de la coalition et des civils irakiens.

Des combats toujours plus réalistes pour Six Days in Fallujah

Highwire Games présente ses technologies :

Procedural Architecture – L’architecture procédurale remodèle l’intérieur et l’extérieur de chaque bâtiment à chaque fois que l’on joue. Comme dans la vraie bataille, les joueurs ne savent jamais à quoi s’attendre

Block-scale AI – une nouvelle approche spectaculaire de l’IA basée sur les tactiques des insurgés lors des combats. Contrairement aux jeux dans lesquels l’IA est contrainte de se déplacer dans des zones très restreintes, les ennemis IA de Six Days peuvent aller n’importe où sur le champ de bataille, et ils traqueront, flanqueront et tendront des embuscades aux joueurs tout en coordonnant leurs attaques les uns avec les autres et en attirant les joueurs dans des situations difficiles

Global Dynamic Lighting – L’éclairage dynamique global simule de manière dynamique les conditions météorologiques et les effets d’éclairage réels, de sorte que la visibilité influence le gameplay, en particulier lorsque les joueurs passent d’une luminosité aveuglante à l’extérieur à une obscurité terrifiante à l’intérieur. La fumée, la poussière et les effets météorologiques réalistes compliquent la visibilité de manière imprévisible

Tactical Indoor/Outdoor Sandbox – Les joueurs – et leurs ennemis IA – sont libres d’aborder les défis dans n’importe quelle direction. Plutôt que de pénétrer dans une maison par la porte d’entrée, par exemple, les joueurs peuvent choisir de grimper sur un toit, ou de traverser les toits sur des planches de bois, pour attaquer du haut vers le bas

La version PC de Six Days in Fallujah sera disponible en accès anticipé le 22 juin tandis que la version complète sortira sur console et sur PC en 2024.