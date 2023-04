Silica : un mélange immersif entre FPS et RTS

Bohemia Interactive lance Bohemia Incubator avec Silica.

Développé par une équipe indépendante affiliée au Bohemia Incubator du studio tchèque Bohemia Interactive, Silica laisse aux joueurs la liberté de choisir entre du FPS ou du RTS, sans les obliger à jouer les deux, et offre une grande variété en termes de modes de jeu.

Silica sera prochainement disponible sur PC via Steam en accès anticipé pour une période de neuf à douze mois, avec plusieurs mises à jour majeures.

Marek Spanel, fondateur et PDG de Bohemia Interactive, a déclaré :

Nous transformons le Bohemia Incubator existant, qui a jusqu’à présent servi de plateforme pour nos projets internes afin d’étudier des concepts intéressants, afin d’implémenter de nouvelles technologies et développer des jeux en dehors de nos projets. Dans sa nouvelle forme, nous ouvrons également le Bohemia Incubator aux développeurs tiers qui travaillent sur des concepts passionnants mais qui ne disposent pas des ressources financières et éditoriales nécessaires. Aux développeurs indépendants qui souhaitent unir leurs forces et entrer dans le Bohemia Incubator, nous pouvons offrir plus de 20 ans d’expérience dans le développement de jeux et un savoir-faire de haut niveau, ainsi qu’une assistance en matière d’assurance qualité, de marketing et d’édition.