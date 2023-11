Silent Slayer : Vault of the Vampire, une chasse aux suceurs de sang en VR

Schell Games dévoile Silent Slayer : Vault of the Vampire.

Dans Silent Slayer : Vault of the Vampire du studio américain Schell Games, les joueurs se lancent dans une quête mythique pour vaincre un puissant clan d’anciens vampires. Au moyen de divers outils, ils devront soigneusement démanteler les défenses de leurs cercueils, créant ainsi l’occasion idéale de planter un pieu dans le cœur de leurs ennemis morts-vivants. Le silence et la précision sont essentiels – un seul faux mouvement et les monstres à crocs se lèveront, drainant immédiatement la force vitale du joueur.

Un trailer pour Silent Slayer : Vault of the Vampire

Jesse Schell, PDG de Schell Games, a déclaré :

Après le succès de la franchise I Expect You To Die et de Among Us VR, notre équipe a commencé à explorer d’autres moyens de créer des expériences VR pleines de suspense. Une petite équipe a créé un prototype qui consiste à ouvrir furtivement le cercueil d’un vampire, et après avoir sursauté plusieurs fois en y jouant, nous avons tous pu voir immédiatement qu’il s’agirait d’un jeu extraordinaire. Silent Slayer poursuit notre tradition de repousser les limites de la réalité virtuelle, en offrant aux joueurs une expérience riche et horrifique, débordant de jumpscares à n’en plus finir.

Silent Slayer : Vault of the Vampire sortira en 2024 sur Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro.