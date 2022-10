Silent Hill : Townfall, une expérience narrative au format thriller psychologique

Konami s'associe avec Annapurna Interactive et No Code pour développer un nouveau Silent Hill.

Peu de choses ont été révélées sur Silent Hill : Townfall, si ce n’est une mystérieuse vidéo mettant en scène un homme parlant au travers d’un talkie-walkie. “Pourquoi êtes-vous ici ?” demande-t-il. “Ici pour être puni… C’est bien, j’aime ça. Je pense que nous avons fait quelque chose de si horrible que nous sommes coincés ici dans cet endroit à être jugés par ces… personnes“, poursuit-il.

Jon McKellan, le directeur créatif de No Code, a déclaré :

Je me souviens avoir joué au jeu original Silent Hill sur PS1 en 1999, et je suis devenu un fan à partir de ce moment-là. Travailler sur ce jeu avec nos amis d’Annapurna Interactive est donc un véritable rêve devenu réalité. C’est un véritable honneur pour nous d’apporter à cette licence un nouveau titre qui respecte le matériau d’origine, mais qui en fait aussi quelque chose d’un peu différent. Dire que Silent Hill a été une source d’inspiration pour No Code serait un euphémisme. Nos deux jeux précédents, Stories Untold et Observation, ont tous deux joué avec cette même horreur psychologique profonde. Et chez No Code, nous nous efforçons de tisser cette narration et cette expérience dans notre conception du jeu, notre audio, nos visuels et même notre interface utilisateur.