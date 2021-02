Sifu : du kung-fu à la troisième personne à base de vengeance familiale

Les combats d'arts martiaux seront à l'honneur avec Sifu.

Avec l’intensité captivante des films de kung-fu classiques et un combat réaliste et brutal, Sifu raconte l’histoire d’un jeune disciple de kung-fu qui se dévoue corps et âme à sa quête de vengeance suite au meurtre de sa famille par un groupe d’assassins mystérieux. La traque des assassins mènera les joueurs jusque dans les moindres recoins de la ville, de la banlieue dominée par les gangs aux couloirs inhospitaliers des bâtiments d’entreprise. Pour survivre, il faudra faire preuve d’un positionnement précis et d’un usage ingénieux de l’environnement comme les projectiles, les armes improvisées, les fenêtres ou encore les rebords en plus de l’utilisation des techniques du Pak Mei.

Le gameplay de Sifu se situe à la croisée de deux genres établis et populaires, mêlant l’intensité et le frisson intemporel des beat em ups à la conception captivante des jeux d’action en 3D. Avec pour toile de fond une ville chinoise fictive, le héros découvrira un mystère ancien à travers une série de confrontations difficiles qui mettront ses compétences à l’épreuve. Pour surmonter les obstacles qui se dressent devant lui, il devra compter sur sa maîtrise du Kung Fu, mais également d’un pendentif magique qui lui permettra de revivre après la mort. Le coût de la magie est cependant élevé… Ce dernier vieillira considérablement à chaque fois qu’il l’utilisera.

Un trailer pour Sifu

“Après la sortie d’Absolver, nous avons décidé de mettre à profit notre expérience pour créer un jeu innovant et saisissant sur le thème des arts martiaux. Grâce à tout ce que nous avons appris lors du développement de notre premier jeu, nous avons créé un jeu d’action à la troisième personne centré autour de combats de kung-fu d’un réalisme sans précédent“, déclare Felix Garczynski, directeur du marketing chez Sloclap. “En puisant dans notre passion pour le kung-fu et les films d’arts martiaux, nous avons décidé de nous concentrer sur une expérience solo afin de proposer une aventure immersive dotée d’un gameplay approfondi et exigeant. Nous avons à cœur de créer une expérience d’arts martiaux unique avec Sifu, mais aussi d’offrir un hommage authentique et respectueux au kung-fu.”

Sifu est prévu pour cette année sur PS5, PS4 et PC via l’Epic Games Store.