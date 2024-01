Shutter Island : une explication détaillée pour la fin du thriller psychologique

Retour sur la fin du film Shutter Island de Martin Scorsese.

Tl;dr Le film Shutter Island présente une intrigue complexe autour de la réalité et de la fiction.

Le personnage principal, Teddy Daniels est en fait un patient de l’île, pas un enquêteur.

Des symboles tels que le feu et l’eau jouent un rôle clé dans l’histoire.

Shutter Island se termine par le choix de Teddy Daniels de retourner à son illusion plutôt que de faire face à la réalité.

Le mystère déroutant de Shutter Island

Shutter Island, le thriller captivant de Martin Scorsese, continue de susciter des débats plus d’une décennie après sa sortie. Le film nous plonge dans un univers aussi déroutant que fascinant, où la frontière entre réalité et illusion devient de plus en plus floue au fur et à mesure que l’intrigue se déroule.

La réalité derrière l’illusion

Leonardo DiCaprio interprète le personnage de Teddy Daniels, présenté initialement comme un marshal américain enquêtant sur la disparition d’un patient dans un établissement psychiatrique situé sur l’île éponyme. Cependant, la réalité est tout autre. Le film suggère que Teddy est en réalité un patient de l’établissement et que son “enquête” a été conçue par ses médecins pour le ramener à la réalité.

Les symboles du feu et de l’eau

Le film utilise habilement des symboles pour représenter la réalité et l’illusion. Le feu représente le monde fantasmé d’Andrew/Teddy, tandis que l’eau symbolise la réalité douloureuse qu’il tente de réprimer. Chaque fois que Teddy est près du feu, il souffre d’hallucinations, tandis que l’eau lui rappelle constamment le drame qui a bouleversé sa vie.

La décision finale

Vers la fin du film, Teddy se réveille à la réalité qu’il est en fait Andrew Laeddis. Cependant, sa culpabilité et sa douleur sont si lourdes qu’il choisit de prétendre qu’il est toujours Teddy Daniels et de se faire lobotomiser, afin d’être enfin libéré de son fardeau.