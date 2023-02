Shinji Mikami (Resident Evil, Devil May Cry) démissionne de Tango Gameworks

Le studio japonais Tango Gameworks voit son fondateur Shinji Mikami partir après douze ans de bons et loyaux services.

Impliqué dans le développement The Evil Within au sein de Tango Gameworks, Shinji Mikami s’est très vite détaché de la suite ainsi que des créations originales Ghostwire Tokyo et Hi-Fi RUSH pour laisser la nouvelle génération se montrer au public comme Ikumi Nakamura et Naoki Katakai, qui ont depuis quitté Tango Gameworks pour fonder le studio indépendant UNSEEN. Un choix qui va également réaliser Shinji Mikami bien qu’on ne sache pas encore si ce départ est motivé par l’envie d’ouvrir un nouveau chapitre à son immense carrière dans l’industrie vidéoludique ou le besoin de prendre sa retraite.

Todd Vaughn, vice-président senior du développement chez Bethesda, a informé les employés de Tango Gameworks dans un communiqué :

Je vous écris ce jour pour vous informer que Shinji Mikami a décidé de quitter Tango Gameworks dans les prochains mois. Mikami-san a été un leader créatif et un mentor encourageant pour les jeunes développeurs de Tango Gameworks pendant douze ans, grâce à son travail sur Evil Within, Ghostwire Tokyo et, bien évidemment Hi-Fi RUSH. Cette nouvelle licence est l’un des lancements les plus réussis de ces dernières années pour Bethesda et Microsoft. Il a généré un élan positif important pour le business de Tango Gameworks.

Tango Gameworks, l’ancien studio de Shinji Mikami

Shinji Mikami a fondé le studio japonais Tango Gameworks au début de l’année 2010, qui a ensuite été racheté plus tard la même année par ZeniMax Media, qui est désormais une filiale de Microsoft. Avec une carrière qui dure depuis 33 ans, Mikami-san possède l’un des CV les plus impressionnants du milieu. Il a créé le premier Resident Evil et a travaillé sur de nombreux jeux de la franchise jusqu’à Resident Evil 4. Au fil des ans, il a également travaillé sur d’autres jeux notables tels que Devil May Cry, Dino Crisis, Viewtiful Joe, God Hand et Vanquish.