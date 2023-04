Shigeru Miyamoto l'affirme, le mobile ne sera jamais la plateforme principale pour Mario, pas par volonté, mais parce que les contrôles ne s'y prêtent pas.

Alors que Super Mario Bros, le film débarque tout juste au cinéma, les jours du plus célèbre des plombiers sur nos smartphones sont peut-être comptés. Dans une interview donnée à Variety, le designer de Nintendo et papa de Mario, Shigeru Miyamoto, a déclaré que “les apps mobiles ne seront jamais la voie principale de l’avenir des jeux Mario“. Il expliquait que la stratégie de l’entreprise pour le futur de l’entreprise passait par “une expérience de jeu étroitement liée entre hardware et software”.

Shigeru Miyamoto l’affirme, le mobile ne sera jamais la plateforme principale pour Mario

Les remarques de Shigeru Miyamoto ne sont pas surprenantes quand on sait que le dernier jeu Mario en date, Dr. Mario World, a été retiré du marché seulement deux ans après sa sortie. Super Mario Run, en 2016, avait généré 60 millions de dollars durant sa première année, tandis que Mario Kart Tour en est à 300 millions de dollars depuis son lancement. Des chiffres qui font assez pâle figure face aux 3 milliards de revenus générés par Mario Kart 8 sur Wii U et Switch.

Pas par volonté, mais parce que les contrôles ne s’y prêtent pas

Le designer expliquait aussi que dans la mesure où l’intuitivité des contrôles est un élément crucial de l’expérience de jeu, le développement sur smartphone est problématique. “Lorsque nous avons exploré la possibilité de créer des jeux Mario pour le mobile, qui est un appareil très commun et passe-partout, il était difficile de déterminer quel genre de jeu ce pourrait être”, raconte-t-il. “C’est pour cela que j’ai joué le rôle de réalisateur pour Super Mario Run, pour pouvoir traduire l’expérience hardware de Nintendo sur les smartphones.”

Shigeru Miyamoto n’a pas mentionné les autres apps mobiles de Nintendo, parmi lesquelles Animal Crossing Pocket Camp ou Fire Emblem Heroes. Cette dernière compte parmi les jeux mobiles de Big N qui rapportent le plus aujourd’hui, ayant franchi la barre du milliard de dollars de revenus générés en juin dernier, selon SensorTower. Shigeru Miyamoto n’a pas non plus précisé quand le prochain jeu Super Mario arrivera, mais Super Mario Bros, le film, lui, devrait connaître un franc succès tant les critiques sont élogieuses.