Sherlock : la série de la BBC pourrait revenir au cinéma

Mark Gatiss, co-créateur de Sherlock avec Steven Moffat, est prêt pour une suite en film.

Si la série télévisée Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman reste l’une des meilleures adaptations de l’œuvre du célèbre romancier Arthur Conan Doyle, une cinquième saison pour conclure les aventures du détective privé sur le petit écran n’a jamais vu le jour malgré la demande des fans et l’envie des créateurs. Les stars de Sherlock ont œuvré activement dans le MCU de Marvel tout en faisant partie de la série télévisée, mais comme la production de celle-ci exige un grand investissement en temps et que les acteurs travaillent sur de nombreux autres projets, il a été très difficile de les faire revenir.

Dans une interview accordée au quotidien britannique The Guardian, Mark Gatiss, co-créateur de Sherlock, a évoqué la possibilité de relancer la licence avec un film :

Les gens pensent qu’il suffit d’un coup de baguette magique pour réaliser certaines choses. Il est incroyablement difficile de susciter l’intérêt des gens et de réaliser des films. Je me souviens avoir parlé à Edgar Wright de Ant-Man, un film auquel il a consacré huit ans de sa vie et qu’il n’a pas réalisé. Huit ans, ce n’est pas moins d’une décennie. Ajoutez-en quelques-unes, vous êtes mort et vous avez fait quatre films. Mais nous voulions aussi les adapter à la télévision parce que nous aimons la télévision. Nous aimerions beaucoup faire un film sur Sherlock. C’est la chose la plus naturelle à faire.

Sherlock Holmes et son univers cinématographique

Comme il s’agit de l’un des personnages littéraires les plus populaires de la culture pop, il y aura toujours des adaptations du détective d’Arthur Conan Doyle. Outre les futurs projets impliquant Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. devrait également revenir dans le troisième film de la saga cinématographique réalisée par Dexter Flechter et Guy Ritchie. Ce dernier a d’ailleurs récemment partagé des informations sur le développement du film, qui dépend en grande partie de l’acteur.

L’une des dernières itérations du personnage à l’écran a été jouée par Henry Cavill, qui a rejoint Millie Bobby Brown dans la série Enola Holmes de Netflix. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation d’un troisième film dans la franchise, étant donné que les deux premiers films ont connu un grand succès, un troisième chapitre pourrait bientôt être annoncé. Par ailleurs, une série dérivée avec Henry Cavill serait également en cours de développement, ce qui pourrait signifier de nouvelles aventures pour le célèbre détective à l’avenir.

