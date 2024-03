This Town : le créateur de Peaky Blinders revient avec une série sur la musique et le crime

BBC One dévoile la bande-annonce de This Town.

Prévue pour le 31 mars 2024 sur BBC One, la série télévisée This Town nous plonge dans l’effervescence de la scène musicale de Birmingham des années 1980.

Au cœur de l’intrigue, un groupe de musiciens aspirants se retrouve immergé dans une période de grands bouleversements sociaux, politiques et économiques. La série promet de recréer l’ambiance unique de cette époque, avec une bande-son qui transportera les téléspectateurs dans le temps.

Steven Knight, connu pour avoir créé des séries historiques à succès comme Peaky Blinders et Taboo, continue de nous faire explorer des périodes historiques fascinantes à travers ses séries. Cette fois, il nous fait découvrir une sous-culture musicale underground de l’époque moderne.

Avec des acteurs tels que Levi Brown, Jordan Bolger, Eve Austin et Ben Rose, le casting de This Town promet d’apporter une dynamique captivante à cette nouvelle série.

On en pense quoi ?

Pour les fans de séries historiques et de culture musicale, This Town promet d’être une expérience télévisuelle incontournable. En combinant musique, crime et une rétrospective historique captivante, Steven Knight semble une fois de plus prêt à nous transporter dans une époque révolue avec une précision et une sensibilité artistique remarquables. Cette série pourrait bien être la prochaine grande réussite de la BBC.