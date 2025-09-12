Sherlock Holmes va reprendre du service avec une série animée contemporaine et osée

La célèbre figure du roman d'Agatha Christie gagne en audace et en modernité.

Tl;dr Sherlock Holmes sera réinventé dans Animated Sherlock, une série animée destinée à un public adulte.

Le projet, dirigé par David Lipman, Michael Ryan et Tim John, propose un univers graphique contemporain et imaginatif.

Animated Sherlock adoptera un ton mature et mordant, offrant une lecture audacieuse des personnages et des intrigues classiques.

Un classique littéraire revisité en animation adulte

Depuis plus d’un siècle, l’ombre de Sherlock Holmes plane sur la culture populaire. Romans, films, séries… le détective imaginé par Sir Arthur Conan Doyle n’a cessé de se réinventer, entre adaptations respectueuses de l’époque victorienne et transpositions audacieuses dans notre monde contemporain. Pourtant, alors que les amateurs semblaient déjà comblés, une nouvelle adaptation pointe à l’horizon – et pas des moindres : Animated Sherlock (titre provisoire), une série animée destinée cette fois-ci à un public averti.

L’animation au service d’un renouveau créatif

À la barre de ce projet inattendu, on retrouve un trio expérimenté : David Lipman, connu notamment pour son travail sur Shrek, épaulé par Michael Ryan, vétéran du film d’animation (Planet 51, Paws of Fury) et enfin le scénariste-producteur Tim John. Cette équipe s’est donné pour mission de propulser Sherlock Holmes hors des sentiers battus, dans un format qui laisse libre cours à l’imaginaire. D’ailleurs, comme le précise Nicholas Sercombe (Harry King Television) : « Prendre la voie de l’animation nous permet de réinventer Sherlock Holmes à une échelle plus vaste, plus imaginative et plus risquée qu’auparavant… Nous créons notre propre univers Sherlock Holmes, intemporel mais totalement neuf. »

Un ton adulte pour un héros iconique

Ce qui distingue réellement Animated Sherlock des nombreuses adaptations précédentes tient à son orientation clairement adulte. Inspirée de la collection The Unexpurgated Adventures of Sherlock Holmes — des récits volontiers irrévérencieux attribués au Dr Watson mais non signés Conan Doyle — la série promet un regard moins policé et bien plus mordant sur les personnages emblématiques : Holmes lui-même, son indéfectible acolyte Watson, l’attachante Mrs Hudson ou encore le machiavélique Moriarty.

Nouvelles perspectives et attentes autour du casting vocal

Le projet n’en est encore qu’à ses débuts. Si le décor exact demeure flou – il est seulement question d’une relecture « contemporaine », notion plutôt vague pour l’heure – l’ambition affichée est claire : renouveler en profondeur la légende. Le choix du casting vocal suscite déjà la curiosité ; qui rejoindra la longue liste des interprètes ayant prêté leur voix (ou leur visage) au célèbre détective ? Après les incarnations marquantes de Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. ou encore Henry Cavill, tous les regards sont tournés vers cette nouvelle proposition animée qui entend bien surprendre le public mondial.

La série promet ainsi :

Une lecture inédite et osée du mythe sherlockien ;

Un univers graphique original au service d’intrigues contemporaines ;

Une prise de risque assumée dans le traitement adulte du sujet.

L’ère des adaptations adultes et inventives semble décidément ne faire que commencer pour Sherlock Holmes.