Shelter, la série à suspense de Harlan Coben, n’est pas renouvelée par Amazon Prime Video

Malgré un cliffhanger à la fin de la première saison, le thriller mystère Shelter du romancier américain Harlan Coben ne reviendra pas pour une deuxième saison.

Tout comme The Horror of Dolores Roach, Amazon Prime Video met fin à Shelter de Harlan Coben après une seule saison. Diffusée depuis deux saisons, la comédie dramatique With Love est également annulée. Le cliffhanger de la première saison de Shelter devait ouvrir la porte à une deuxième saison, mais la plateforme de streaming du géant de l’e-commerce en a décidé autrement alors que l’auteur était motivé à l’idée de continuer l’adaptation de son roman :

On veut savoir où va Mickey à partir d’ici, où vont les autres personnages à partir de ce final. C’est un monde vraiment riche qu’on va explorer…

Pas de suite pour Shelter

Avec Jaden Michael, Constance Zimmer, Abby Corrigan et Adrian Greensmith, Shelter suit Mickey Bolitar qui, après la mort soudaine de son père, commence une nouvelle vie à Kasselton, dans le New Jersey, où il est mêlé à la disparition mystérieuse d’Ashley Kent, une élève de son école, ce qui l’amène à découvrir un sombre monde souterrain dans la paisible communauté de la banlieue.

Harlan Coben et Allen MacDonald ont dirigé la série télévisée Harlan Coben’s Shelter, produite par Amazon Studios/MGM. Le duo a assuré la production exécutive aux côtés d’Edward Ornelas et d’Erik Barmack, avec Patricia Cardoso, qui est également réalisatrice, et Charlotte Coben, qui est productrice.