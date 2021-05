Sharp Aquos R6, un smartphone doté d’un capteur photo 1 pouce

Sharp surprend aujourd'hui le marché du mobile en lançant le Sharp Aquos R6, un smartphone équipé d'un capteur photo 1 pouce.

La technologie évolue vite, très vite. C’est le cas dans de très nombreux domaines. Dans l’industrie du mobile, l’un des principaux axes de développement concerne la photo et la vidéo. Les smartphones sont de plus en plus capables sur ce segment. Sharp surprend aujourd’hui le marché en lançant son Sharp Aquos R6, équipé d’un capteur photo 1 pouce.

Sharp dévoile son Sharp Aquos R6

Au Japon, il existe de nombreuses marques de smartphones que nous ne voyons que très peu, voire pas du tout, dans nos contrées. Parmi celles-ci, Sharp. Récemment, cette dernière a officialisé un tout nouveau modèle, le Sharp Aquos R6. Et ce qui le rend très spécial, c’est le fait qu’il soit équipé d’un capteur photo 1 pouce.

Avec un capteur photo 1 pouce et un écran 240 Hz

Pour celles et ceux qui se demanderaient pourquoi c’est important, il faut savoir que la plupart des smartphones du marché utilisent des capteurs plus petits, ceci par contrainte de place, principalement. Les capteurs 1 pouce se retrouvent le plus souvent dans les appareils photos compacts mais pratiquement jamais dans les smartphones. “Pratiquement” parce que c’est un cas très rare. En effet, Sharp n’est pas le premier à intégrer un tel capteur. Cet honneur revient à Panasonic, avec son Lumix CM-1 qui date de 2016. Mais il faut bien reconnaître que le résultat proposé par Sharp est bien plus compact et agréable à l’œil.

En ce qui concerne le reste des spécifications, le Sharp Aquos R6 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888, d’un écran 6,6 pouces offrant 2 730 x 1 260 pixels et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, bien au-dessus de ce que proposent les marques les plus populaires comme Apple, Samsung, Huawei et consort. On trouvera aussi 12 Go de RAM, 128 Go de stockage (extensible) et une batterie de 5 000 mAh.

Malheureusement, ce smartphone, si intéressant soit-il, sera réservé au marché japonais. Le seul moyen de mettre la main dessus serait de l’acheter au Pays du Soleil levant pour le ramener avec vous, ou de demander à quelqu’un là-bas de vous le ramener. Mais nul ne sait s’il serait pleinement compatible avec nos opérateurs et infrastructures.