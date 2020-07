Shadow Warrior 3 est officialisé par Devolver Digital et Flying Wild Hog

Lo Wang va reprendre du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte Orochi Zilla dans Shadow Warrior 3.

Après un teasing de plusieurs jours sur les réseaux sociaux, le troisième volet de la franchise Shadow Warrior est officiellement annoncé sur PC pour 2021. D’autres plateformes pourraient accueillir Shadow Warrior 3 à cette même date ou un peu plus tard. A noter qu’une bande-annonce de gameplay sera dévoilée par le studio indépendant polonais Flying Wild Hog lors du Devolver Digital Direct le 11 juillet prochain à 21h sur Twitch. Le jeu de tir décalé à la première personne va remettre en scène Lo Wang, ancien pion d’une multinationale devenu mercenaire qui va se lancer dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle où flingues, lames et magie noire seront indispensables.

Shadow Warrior 3 is coming next year, with a gameplay trailer imminent https://t.co/ZNpQSokMXj pic.twitter.com/ZzNZLq7Qfa — PC Gamer (@pcgamer) July 7, 2020

Un premier trailer pour Shadow Warrior 3

“Nous sommes ravis d’offrir aux fans de Shadow Warrior une expérience complètement nouvelle, et nous avons hâte de montrer les nouvelles fonctionnalités que nous leur réservons. Nous voulons offrir un shooter barré et ultra rythmé, d’une netteté incroyable avec des combats de mêlée, et des mouvements libres spectaculaires. Notre but est de faire monter l’adrénaline“, détaille le directeur du jeu, Kuba Opon. “Mais nous n’oublions pas les racines de Flying Wild Hog et nous espérons que Shadow Warrior 3 sera aussi un retour aux sources pour les fans qui nous suivent depuis le début. Nous avons hâte de dévoiler Lo Wang aux fans, notre héros roublard à la langue bien pendue ! Dans Shadow Warrior 3, il fera face à une menace bien trop grande pour lui.”