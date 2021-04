Shadow : une offre de reprise est formulée par des salariés de Blade et Iliad

Plusieurs salariés de Blade ont décidé de s'associer avec le groupe de télécommunications français Iliad afin de faire une offre de reprise pour Shadow, le service de PC dans le cloud.

Porté par Xavier Niel (fondateur d’Iliad), Jean-Baptiste Kempf (contributeur principal de VLC et CTO de Blade), Yannis Weinbach (spécialiste de l’industrie du jeu vidéo et de la tech, responsable du marketing de Blade), Fergus Leleu (entrepreneur spécialiste du développement commercial B2B), Étienne de Thoury (spécialiste du management d’équipes informatiques dans le domaine de l’innovation), Julien Zouein (chercheur en Intelligence Artificielle puis manager de l’équipe R&D de Blade) et Virginie Ramahefason (spécialiste de déploiement d’infrastructure en environnement startups, notamment dans le secteur des télécoms et internet), le plan de reprise concernant Shadow (en redressement judiciaire) prévoit de développer la relation clients en renforçant le sentiment d’appartenance des utilisateurs, réduire les coûts tout en préservant l’emploi en se séparant de certains contrats inadaptés pour la structure, augmenter les revenus en mettant en place une politique tarifaire menant à la rentabilité mais en même temps respectueuse des abonnés et générer de nouveaux revenus pour soutenir la croissance en diversifiant les offres.

Shadow doit se démarquer de la concurrence en ne visant pas que le cloud gaming

Si le groupe Iliad va apporter son expérience et son savoir-faire dans la gestion d’infrastructure et la commercialisation d’offres B2C de qualité dans le but de donner vie de manière pérenne à une vision innovante du cloud computing, Blade prévoit également le déploiement d’offres de bureaux à distance à destination des entreprises et de l’éducation, ainsi que la vente de puissance de calcul (HPC). Ils mettent toutes les chances de leur côté pour assurer la pérennité de Shadow et développer un projet d’envergure internationale. Atteindre rapidement la profitabilité est la meilleure façon de rendre l’entreprise indépendante ainsi que soutenir la croissance de la base utilisateurs de manière saine et pérenne.

Enfin, les salariés porteurs du projet ont à cœur de représenter au mieux les intérêts de tous les employés : “L’équipe souhaite avant tout capitaliser sur les nombreux talents de l’entreprise, un savoir-faire reconnu, une culture d’entreprise forte et la créativité, qui font partie de l’ADN de Shadow, pour reprendre l’activité de manière pérenne en visant de nouveaux horizons. Le projet de reprise par les salariés de Blade est la promesse de conserver une excellente connaissance du produit, un savoir-faire technique et technologique, et une grande capacité d’innovation. Le but est de faire honneur au travail des équipes de Shadow et se positionner comme garants et protecteurs des intérêts des salariés. Ils portent notamment la promesse de laisser les équipes autonomes et propriétaires de leur propre infrastructure.“