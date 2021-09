Shadow : une nouvelle vision avec un accès en direct au service sur le marché français

HubiC de l'entrepreneur milliardaire Octave Klaba devient Shadow SAS, la start-up française Blade est définitive morte.

En proposant aux utilisateurs français d’obtenir un accès aux nouveaux Shadow dans les 72 heures suivant leur commande via un test pilote, le service de cloud computing made in France d’OVH a l’ambition de devenir une expérience haut de gamme avec un matériel puissant, tout en étant durable et évolutif. Plusieurs changements et décisions ont déjà été prises en ce sens avec notamment un ajustement des prix et des conditions d’abonnement ainsi que des migrations vers de nouveaux serveurs.

Shadow est de nouveau disponible ! À partir d’aujourd’hui vous pouvez commander Shadow et être activé quasi-instantanément. Attention cependant; il n’y a que 5000 comptes disponibles, donc il va falloir se dépêcher.https://t.co/c7BLnAeTEg pic.twitter.com/BEQQOQukRV — Shadow France (@Shadow_France) September 1, 2021

“Notre mission est de repenser notre façon de vivre la technologie personnelle. Nous sommes convaincus que repousser les limites du potentiel des technologies cloud est le bon moyen d’accomplir cette libération, en abolissant les frontières matérielles et en offrant plus d’accessibilité, de sécurité et plus de moyens de collaborer. La confiance entre Shadow et sa communauté a été impactée par l’histoire de l’entreprise. Nous souhaitons rétablir la confiance avec nos utilisateurs en laissant nos actions parler d’elles-mêmes. Ce sont eux qui valideront notre capacité et nos ambitions à repartir de l’avant avec des fondations solides“, a déclaré Eric Sele, directeur général de Shadow.

Shadow va se transformer petit à petit

Avec l’aide de son nouveau propriétaire, Shadow se prépare à accélérer son plan de développement en tirant parti de l’infrastructure préexistante et de l’expertise d’OVH pour se concentrer sur le développement de logiciels. Le but sera également de poursuivre son innovation afin d’offrir aux clients une gestion du cycle de vie à la pointe de la technologie et hautement sécurisée. Cela inclut également un nouveau système d’authentification, des outils d’administration ou encore une solution de paiement plus flexible.