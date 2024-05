Selon une nouvelle révélation, Deadpool & Wolverine revisiteraient les films de la phase 1 à 4 du MCU

Une révélation concernant un nouveau film Deadpool & Wolverine pourrait avoir de grandes implications pour l'univers cinématographique Marvel, car il semblerait que Reynolds et Jackman vont recourir à une astuce utilisée dans Avengers : Endgame. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'univers Marvel ?

Tl;dr Deadpool & Wolverine intègrent l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Le duo revisitera des moments clés des phases 1 à 4 du MCU.

Des caméos excitants et des retours dans des films populaires du MCU sont prévus.

Le film, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, sortira le 26 juillet 2024.

Un voyage palpitant dans l’univers Marvel

Préparez-vous à une aventure épique avec Deadpool & Wolverine qui s’apprêtent à intégrer l’univers cinématographique Marvel (MCU). Le duo dynamique, incarné par Ryan Reynolds et Hugh Jackman, ne se contente pas d’entrer dans le MCU. Leur histoire multiverse, racontée par la TVA de Loki, les amènera à parcourir les moments phares des quatre premières phases du MCU.

Retour sur des moments cultes

Une description partagée par Zazzle, et depuis supprimée, révélait que Deadpool & Wolverine revisiteraient les moments préférés des fans du MCU. L’annonce a suscité de nombreuses spéculations sur les possibles caméos dans le film. Parmi les favoris des fans pour un retour, on retrouve les différentes versions de Spider-Man, de Tobey Maguire à Tom Holland, dans Spider-Man: No Way Home.

Quels films du MCU seront revisités ?

D’autres films clés pourraient également être revisités. Par exemple, on pourrait voir Deadpool s’incruster dans la célèbre scène d’équipe de The Avengers de 2012. Wolverine pourrait également faire son apparition dans Capitaine America: The First Avenger pour explorer son histoire de la Seconde Guerre mondiale avec le Capitaine America. Enfin, un retour à The Incredible Hulk pourrait donner lieu à un combat tant attendu entre Wolverine et Hulk.

Une équipe de rêve pour une sortie très attendue

Le nouveau film Deadpool & Wolverine, prévu pour le 26 juillet 2024, promet d’être un véritable exploit cinématographique. Avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman reprenant leurs rôles respectifs et une équipe de scénaristes talentueux à la barre, le potentiel est énorme. Préparez-vous à une aventure qui pourrait bien bouleverser le MCU tel que nous le connaissons.