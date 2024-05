L’Exorciste a besoin de Mike Flanagan

Mike Flanagan serait en passe de réaliser le prochain film de la saga L'Exorciste, ce qui serait bénéfique pour la franchise, mais risqué pour le réalisateur lui-même.

Tl;dr Mike Flanagan pourrait réaliser le prochain film de la franchise L’Exorciste.

Mike Flanagan est un réalisateur de films d’horreur reconnu mais L’Exorciste représente un défi.

Les films précédents de la franchise L’Exorciste ont déçu aussi bien la critique que le box-office.

Malgré les risques, Mike Flanagan pourrait apporter du renouveau à la franchise.

Mike Flanagan, un nouveau souffle pour L’Exorciste ?

Selon Deadline, le talentueux réalisateur Mike Flanagan serait en pourparlers pour prendre les rênes du prochain film de la franchise L’Exorciste. Après un décevant The Exorcist: Dévotion en 2023, cette information suscite à la fois espoir et appréhension.

Mike Flanagan In Talks To Direct Next ‘Exorcist’ Movie For Blumhouse, Universal https://t.co/BWGbVkfbLW pic.twitter.com/LVguSJkjhp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 3, 2024

L’Exorciste : une franchise en déclin

La franchise L’Exorciste, malgré un film original en 1973 acclamé par la critique, traverse une période difficile. Les cinq films suivants n’ont pas su convaincre, avec des performances désastreuses aussi bien critiques que commerciales. Le dernier en date, L’Exorciste: Dévotion, n’a pas échappé à cette tendance, malgré la direction de David Gordon Green.

Mike Flanagan, un réalisateur d’horreur à suivre

Si Mike Flanagan n’a pas la même notoriété que la franchise L’Exorciste, il est un réalisateur dont la carrière est à surveiller. Il s’est fait connaître en réalisant des adaptations d’horreur pour Netflix, telles que The Fall of the House of Usher et The Haunting of Hill House. Plus récemment, il a signé pour deux adaptations de Stephen King, The Life of Chuck et The Dark Tower. Mike Flanagan est sur une lancée, et L’Exorciste pourrait être un tournant dans sa carrière.

Un pari risqué pour Mike Flanagan

Malgré le défi que représente la direction d’un film L’Exorciste, la franchise a besoin d’un réalisateur comme Mike Flanagan. Les échecs successifs des films précédents appellent à un changement, d’autant plus que deux autres films L’Exorciste sont déjà prévus. Si Mike Flanagan accepte de réaliser le nouveau film L’Exorciste, il pourrait potentiellement sauver la franchise. Cependant, tout cela repose sur une réussite de sa part.