Sega officialise le rachat de Rovio Entertainment

Le studio finlandais Rovio Entertainment est racheté par l'éditeur japonais Sega pour un peu plus de 770 millions de dollars.

Alors que le marché mondial des jeux devrait atteindre 263,3 milliards de dollars d’ici 2026, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,5% entre 2022 et 2026, Sega considère comme impératif de continuer à investir dans ses capacités de développement et d’exploitation de jeux, afin de renforcer sa position sur le marché mondial des jeux mobiles, qui connaît une croissance rapide, ce qui a conduit par conséquent à la décision d’acquérir Rovio Entertainment.

SEGA to Acquire Rovio Entertainment Oyj ~ Global Expansion of the Consumer Business through Enhancement of Mobile Gaming Capabilities ~ https://t.co/ICxRH6uuQK

Haruki Satomi, directeur général de Sega, a déclaré :

Sur le marché mondial des jeux, qui connaît une croissance rapide, le marché des jeux mobiles présente un potentiel particulièrement élevé, et l’objectif à long terme de Sega est d’accélérer son expansion dans ce domaine. Je me sens privilégié de pouvoir annoncer une telle transaction avec Rovio, une société qui possède Angry Birds, un jeu apprécié dans le monde entier, et qui emploie de nombreux salariés qualifiés qui soutiennent les capacités de développement et d’exploitation des jeux mobiles de la société, qui sont à la pointe de l’industrie. Historiquement, comme en témoigne la licence Sonic the Hedgehog, Sega a publié d’innombrables titres sur diverses plateformes. Je suis donc convaincu que la combinaison des marques, des personnages et des fans des deux sociétés, ainsi que de la culture et de la fonctionnalité de l’entreprise, permettra de créer d’importantes synergies à l’avenir.