Sea of Thieves : 15 millions de joueurs depuis son lancement, la sortie sur Steam a bien aidé

Le studio Rare annonce que Sea of Thieves a atteint les 15 millions de joueurs.

Disponible depuis 2018 sur Xbox One et PC (via le Windows Store), et sur Steam depuis le mois dernier, le jeu de piraterie a attiré autant de nouveaux joueurs pendant la première moitié de l’année 2020 qu’au cours de l’année 2019 en entier. Joe Neate, producteur exécutif chez Rare, s’exprime sur cette nouvelle performance : “Sea of Thieves comme sa communauté n’ont eu de cesse d’évoluer. La barre des 10 millions de joueuses et de joueurs fut franchie en janvier de cette année ! Dans les six premiers mois de 2020, plus de pirates ont découvert le jeu qu’en 2019, et cette année-là affichait pourtant déjà de meilleurs résultats qu’en 2018. Le nombre de joueuses et de joueurs actifs en juin 2020 a battu tous les records. En effet, 3,3 millions de marins ont mis les voiles. Bien sûr, le lancement de Sea of Thieves sur Steam y est pour beaucoup. Plus d’un million d’exemplaires ont été vendus à ce jour et le jeu apparaît régulièrement dans le top des ventes mais aussi dans les titres les plus joués de la plateforme. L’horizon est radieux et le contenu continuera à couler à flot.”

🍻 Today we raise our tankards to the 15 million pirates who have set sail for adventure and glory upon the Sea of Thieves – thank you! May your Voyages always be memorable, treasure hauls plentiful and bananas satisfyingly cronchy. 🍌 Read more: https://t.co/2pHeInPvvC pic.twitter.com/AY7EiY9sNx — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) July 20, 2020

Xbox Series X : Sea of Thieves sera totalement optimisé pour la nouvelle console de Microsoft

Joe Neate a confirmé sur les réseaux sociaux que Sea of Thieves bénéficiera de nombreuses améliorations grâce à la Xbox Series X, mais que les fans devront se montrer patients : “L’équipe de Redmond fait un travail incroyable, comme elle le fait toujours. Et non, nous n’allons pas encore vous dire comment Sea of Thieves va en profiter sur XSX, mais Microsoft a déjà donné quelques indices…”