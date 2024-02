Scoop sur Netflix : l’alternative de The Crown

Le film Scoop se concentrera sur un moment marquant de l'histoire de la famille royale britannique que la série The Crown n'a jamais eu l'occasion de montrer.

Netflix a surpris ses abonnés avec l’annonce d’un film historique intitulé Scoop qui viendra combler le vide laissé par l’arrêt de la série The Crown après sa sixième saison. Cette série dramatique a couvert plusieurs moments clés de la vie de la Reine Elizabeth II et de la famille royale, de son mariage en 1947 jusqu’au mariage du Prince Charles avec Camilla Parker Bowles en 2005.

Your first look at SCOOP – a new film inspired by Prince Andrew's infamous Newsnight interview.

Starring Gillian Anderson, Billie Piper, Keeley Hawes and Rufus Sewell. pic.twitter.com/TCPhBSVI4F

