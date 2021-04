Scavengers : un jeu de tir et de survie PvEvP en accès anticipé

Des vétérans de l'industrie vidéoludique ayant travaillé sur Halo, Battlefield et Star Wars Battlefront préparent le lancement de leur premier titre multijoueur en indépendant.

La réponse parfaite face à la recrudescence de nombreux jeux exploitant le mode Battle Royale ? La nouvelle licence du studio Midwinter Entertainment transporte les joueurs dans un environnement post-apocalyptique hostile où des équipes de trois s’affrontent pour survivre et marquer des points de données face aux équipes adverses au milieu d’une étendue gelée. Les explorateurs sont équipés de puissantes capacités et d’armes futuristes pour survivre sur un champ de bataille stratégique mêlant PvE de style sandbox et PvP basé sur des classes :

S’assurer la victoire de plusieurs manières : Pour gagner un match dans Scavengers , les équipes doivent survivre, affronter vos adversaires que ce soit les escouades rivales ou les IA, et exfiltrer la planète avec le plus de points de données. La manière dont vous y parviendrez dépend de vous : évitez le contact avec les autres joueurs, éliminez furtivement les ennemis vulnérables à distance ou affrontez vos adversaires de front. Une équipe ne perd que lorsque ses trois membres sont éliminés

Définissez des munitions spécifiques : Mélangez et associez les armes, les objets et les capacités afin de créer la charge idéale pour s’adapter à une variété de styles de jeu. Bien que de nombreuses armes puissent être trouvées dans le désert glacé, les joueurs peuvent également créer des armes distinctives via des recettes d’artisanat pour diversifier davantage leur équipement

New to #ScavengersGame? Prepare for Early Access with our updated Beginner's Guide!

Learn about the dangers lurking in the wasteland; get survival tips and tricks to dominate the competition. It could mean the difference between victory and elimination…https://t.co/HgfK2v52Ri pic.twitter.com/4fpfw49JHK — Scavengers (@play_scavengers) April 24, 2021

Scavengers et les Twitch Drops

Midwinter Entertainment s’est associé à la plateforme Twitch pour donner des accès à Scavengers aux joueurs via des Twitch Drops. L’événement à durée limitée débutera à 12h (PST)/ 3h (EST)/ 8h (BST) le 28 avril prochain, et sera ouvert à tous les joueurs par la suite.

Créer un compte de jeu Improbable et l’associer à un compte Twitch

Regarder 30 minutes de n’importe quelle diffusion de Scavengers

Après avoir récupéré votre Twitch Drop, vous recevrez une clé Steam de Scavenger par e-mail et vous pourrez commencer à jouer

“Lancer notre accès anticipé sur Twitch donnera aux nouveaux fans un moyen de connaître Scavengers grâce à la communauté“, annonce Josh Holmes, PDG et cofondateur de Midwinter Entertainment. “Proposer le jeu sans temps d’arrêt avec l’accès anticipé nous permet de grandement augmenter notre capacité à y faire des ajustements, de mettre en place de nouveaux systèmes et d’avoir plus de retours de tous nos joueurs. C’est une étape majeure de franchie avant la sortie définitive du jeu plus tard dans l’année.”

Scavengers sera disponible dès demain sur PC (Steam) en accès anticipé, et plus tard dans l’année dans une version complète avec probable un portage sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.