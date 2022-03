Scalar, la technologie cloud native d’Ubisoft

Ubisoft souhaite transformer le développement et l’expérience des jeux vidéo avec la puissance et la flexibilité du cloud.

Développée par Ubisoft Stockholm (en collaboration avec Massive Entertainment, Ubisoft RedLynx, Ubisoft Bucarest et Ubisoft Kyiv) dans le but de créer une licence inédite, l’architecture Scalar transforme les éléments des moteurs de jeu traditionnels en micro-services dans le cloud, déplaçant la puissance de calcul depuis les machines locales vers un modèle distribué sur un nombre potentiellement illimité de machines. Elle entend établir un nouveau modèle de conception, réduisant les contraintes techniques et de production afin de permettre aux développeurs de se concentrer sur l’expérience de jeu. Les productions vidéoludiques utilisant cette technologie peuvent ainsi tirer parti d’une puissance de calcul virtuellement infinie pour enrichir chacun de ces éléments, sans compromis, et créer de vastes mondes virtuels aux environnements et simulations complexes, auparavant irréalisables.

“C’est un moment vraiment unique dans notre carrière de développeurs. Nous ressentons la même inspiration et la même liberté que lorsque l’on a un ordinateur en mains pour la première fois, à savoir ce sentiment que tout est possible, grâce à la pleine puissance du cloud à notre portée pour la première fois dans l’industrie“, déclare Christian Holmqvist, directeur technique chez Ubisoft Stockholm. “Nous nous sommes appuyés sur 35 ans d’investissements continus en recherche et développement et technologies propriétaires car l’indépendance technologique est un élément différentiant essentiel dans l’industrie“, souligne Guillemette Picard, vice-présidente de Technologies de Production chez Ubisoft. “Scalar s’inscrit dans cette lignée, en stimulant à la fois notre créativité et notre modèle unique de co-développement par de nouveaux moyens de collaboration à l’échelle mondiale. C’est un pas décisif et une étape majeure pour la communauté du jeu vidéo.”

Technologies de Production, le nouveau département d’Ubisoft pour Scalar

À la pointe de la technologie, Ubisoft Scalar est compatible avec toutes les plateformes, offrant aux équipes de développement comme aux joueurs la flexibilité et les avantages inhérents à une expérience de jeu native dans le cloud, pour les jeux de demain. Nativement cross-plateforme et évolutive, cette technologie permet ainsi de rassembler des millions de joueurs pour des types de jeux et d’expériences massivement sociaux. Grâce aux systèmes de jeux accélérés par le cloud, les mondes peuvent désormais atteindre un niveau de persistance jamais vu, où les actions de chaque joueur peuvent avoir un impact immédiat et durable sur leur environnement, ouvrant les portes à des gameplay émergents inédits.

En plaçant l’évolutivité au cœur de sa conception, l’un des atouts d’Ubisoft Scalar réside dans son approche à la demande. La technologie peut démarrer et stopper automatiquement chaque service, et est optimisée de façon dynamique en fonction des activités de développement ou en jeu pour n’utiliser que la puissance requise en temps réel. Cette optimisation s’étend aux opérations de calculs conséquentes, qui sont mises en cache et distribuées à l’échelle mondiale afin d’éviter de refaire tout calcul déjà effectué précédemment.