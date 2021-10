Samsung va intégrer son assistant Bixby dans ses portables sous Windows 11

Samsung proposera son assistant Bixby sur ses portables sous Windows 11, une alternative intéressante pour les habitués.

Microsoft a son propre assistant numérique vocal, Cortana, assistant que le géant intègre dans ses ordinateurs Windows. Cela étant dit, si vous avez l’intention d’acheter un ordinateur portable Samsung équipé de Windows 11, sachez que vous pourrez utiliser Bixby, l’assistant du géant sud-coréen à la place.

Samsung proposera son assistant Bixby sur ses portables sous Windows 11

Si l’on en croit le communiqué officiel de la société asiatique : “pour toujours davantage de mobilité avec votre appareil, Samsung a intégré Bixby sur Windows pour les utilisateurs de Galaxy Book, ceci pour offrir une manière intuitive d’interagir avec votre PC. Via des commandes vocales simples, vous pouvez chercher des fichiers, ouvrir des applications et les Paramètres et même contrôler des appareils enregistrés dans votre écosystème SmartThings.”

Une alternative intéressante pour les habitués

Samsung explique par ailleurs que l’activation de Bixby sera aussi simple que l’appui sur un raccourci clavier. Il se murmure d’ailleurs que la combinaison en question en question pourrait être Ctrl + Maj + B ou Fn + B. Qui plus est, les utilisateurs auront différents choix pour définir comment ils veulent pouvoir le lancer.

Le géant sud-coréen précise aussi que le Galaxy Book Pro 360 5G sera le premier ordinateur portable de la marque à fonctionner sous Windows 11 mais pour celles et ceux qui ont des appareils plus anciens, Samsung explique que les modèles de Galaxy Book qui sont compatibles pourront aussi se mettre à jour vers Windows 11, une fois la version disponible au grand public.

Windows 11 est disponible officiellement depuis le 5 octobre dernier. Cela étant dit, cette nouvelle version majeure du système d’exploitation de Microsoft sera initialement disponible pour les nouveaux appareils proposés par les fabricants, avant d’arriver sur les machines compatibles tournant actuellement sous Windows 10. Encore un peu de patience donc, tant pour Windows 11 que pour l’assistant numérique vocal de Samsung, Bixby.