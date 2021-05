Samsung pourrait adopter le mystérieux OS Fuchsia de Google

Samsung est l’un des grands acteurs du marché du mobile. Le géant sud-coréen utilise actuellement le système d’exploitation Android sur ses appareils mais cela pourrait changer dans un futur plus ou moins en proche. Il se murmure en effet que la marque pourrait adopter le très mystérieux OS Fuchsia de Google à l’avenir.

Il y a plusieurs années, nous apprenions que Google travaillait sur un nouveau système d’exploitation répondant au nom de code de Fuchsia OS. Certains sont convaincus qu’il s’agit là du successeur d’Android et que ce nouvel OS permettrait à la firme de Mountain View d’obtenir davantage de contrôle que sur Android, à la manière dont Apple contrôle son iOS.

Rien de tout ceci n’a encore jamais été confirmé mais si l’on en croit le leakster Ice Universe, il semblerait que Samsung puisse avoir décidé d’utiliser Fuchsia, dans un futur plus ou moins proche. Le géant sud-coréen pourrait adopter ce nouveau système d’exploitation. Une information des plus vagues, lâchée sans la moindre précision, tant en ce qui concerne les appareils que la temporalité de la chose.

Impossible par ailleurs de savoir si cela signifie que Samsung abandonnera à terme Android pour Fuchsia ou si les deux OS seront tous deux proposés. Cela amène aussi logiquement la question de l’avenir d’Android chez Google. Fuchsia a-t-il pour vocation de remplacer Android ou les deux coexisteront-ils ?

Il sera en tous les cas très intéressant de voir ce que Fuchsia a à apporter, d’autant plus que ce mystérieux OS fait parler de lui depuis très longtemps maintenant. Autrement dit, Google pourrait avoir énormément investi dans ce système. Quoi qu’il en soit, la conférence I/O démarre demain, nous en saurons peut-être davantage à ce sujet. À suivre !

