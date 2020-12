Samsung passe au HDR10+ Adaptative, pour ajuster ses TV à la luminosité de votre pièce

Les téléviseurs ont fait d'énormes progrès en quelques années seulement. Aujourd'hui, le HDR permet un rendu des plus vifs avec une luminosité dynamique selon les scènes...

Le CES est chaque année l’occasion pour les constructeurs de faire la démonstration de leurs toutes nouvelles technologies, y compris celles qui ne sont encore qu’à l’état de prototype. Samsung est l’un des plus grands acteurs de ce salon. On suit chaque fois de très près ce que le géant sud-coréen a à proposer. Cette année, une version améliorée du HDR10 pour les téléviseurs sera à l’honneur.

Samsung annonce son HDR10+ Adaptive

L’année dernière, la technologie Dolby Vision IQ avait été récompensée par la presse spécialisée, une technologie destinée à proposer le meilleur rendu d’image possible lors de l’utilisation d’une source Dolby Vision. Sur les TV compatibles elle adapte automatiquement les réglages d’affichage en tenant compte à la fois des informations présentes dans les métadonnées du flux Dolby Vision et des informations de luminosité ambiante. De cette manière, le contenu reste toujours fidèle à ce à quoi il doit ressembler selon la vision du réalisateur, et ce même si le téléviseur est dans une pièce sombre ou a contrario très éclairée.

Un équivalent du Dolby Vision IQ pour ses propres téléviseurs

Aujourd’hui, Samsung prend une approche similaire avec sa technologie HDR10+, qui étend encore davantage le HDR10 “basique” en encodant l’information au niveau de chaque scène. “Les futurs produits QLED” de Samsung – y compris donc la gamme de TV 4K de 2021 – seront compatibles avec le HDR10+ Adaptive pour que, dans le mode Filmmaker, le capteur de luminosité ambiante soit utilisé pour restituer la luminosité exacte dans chaque scène.

Amazon Prime Video est l’un des services actuellement compatible avec le HDR10+. BA Winston, cadre chez Amazon Prime Video, déclarait dans un communiqué que “avec le HDR10+ et le mode Filmmaker, le contenu Prime Video est optimisé quel que soit l’environnement dans lequel vous le regardez, les clients peuvent profiter de leurs films et séries TV de la manière exacte voulue par les réalisateurs.”

Samsung n’étant pas parvenu à trouver un accord avec Dolby pour inclure la technologie Dolby Vision HDR dans ses produits, cela signifie que les clients Samsung auront au moins une solution pour profiter de ce genre de technologie. Il faudra attendre de voir cette nouveauté en action pour jauger de son efficacité. Et il reste aussi à espérer que d’anciens modèles de TV QLED Samsung puissent en profiter via une mise à jour.