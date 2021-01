Samsung officialise sa nouvelle puce mobile Exynos 2100

Sur le segment des flagships, qui dit nouveau modèle de smartphone dit nouveau processeur. Cela se vérifiera avec le Samsung Galaxy S21. Et le géant sud-coréen vient d'officialiser la nouvelle puce en question.

Difficile aujourd’hui d’imaginer un lancement de nouveau smartphone haut de gamme sans que celui-ci n’intègre un nouveau processeur. Samsung, comme Apple, fabrique ses propres puces mobiles. Pour accompagner son très attendu Galaxy S21, le géant sud-coréen a travaillé d’arrache-pied sur la puce Exynos 2100. Celle-ci vient tout juste d’être dévoilée.

Samsung officialise sa puce Exynos 2100

Le Samsung Galaxy S21 sera annoncé officiellement dans les jours à venir et il y a fort à parier qu’au moins l’un des modèles utilisera la puce Qualcomm Snapdragon 888. Cela étant dit, comme c’est une habitude pour Samsung depuis de nombreuses années maintenant, il ne fait pratiquement aucun doute qu’une variante sera aussi proposée avec une puce Exynos.

Samsung vient justement d’officialiser cette nouvelle puce, l’Exynos 2100. Et c’est un lancement très important pour le géant sud-coréen dans la mesure où il s’agit là de la première puce de Samung fabriquée en 5 nm. Cela signifie que, en théorie tout du moins, elle devrait être plus puissante et plus efficiente que ses prédécesseurs qui étaient gravés avec un processus moins fin.

Des performances logiquement en hausse, et une gravure en 5 nm

Il s’agira aussi de la puce Samsug à intégrer un modem 5G qui soit compatible avec la 5G sub-6GHz et la 5G mmWave. Autrement dit, si le géant se décidait à vendre sa puce à d’autres entreprises, voilà qui pourrait bien faire concurrence à Qualcomm.

Samsung affirme qu’avec cette puce Exynos 2100, il faut s’attendre à une gestion de l’énergie plus efficace de 20 % que ses prédécesseurs. Ladite puce sera aussi plus puissante, l’utilisation d’un core Cortex-X1 offrant un boost de performances de 30 % en multicore. Par ailleurs, la puce embarque un GPU ARM Mali G78.

Sans surprise, sur le papier, cette puce Exynos 2100 est très, très prometteuse, mais il faudra attendre les tests en conditions réelles pour jauger de ses vraies performances par rapport au Qualcomm Snapdragon 888. À suivre !