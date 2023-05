Samsung met à jour ses Galaxy Buds 2 Pro pour de meilleurs contrôles sur le son ambiant. Parfait pour celles et ceux qui ont des problèmes d'audition ou qui veulent être davantage conscients de leur environnement.

Samsung va commencer à déployer une mise à jour pour ses écouteurs true wireless Galaxy Buds 2 Pro. Cette nouvelle version du logiciel offrira notamment aux utilisateurs davantage de contrôle sur le niveau de bruit ambiant qu’ils souhaitent entendre lorsqu’ils ont en les écouteurs dans les oreilles.

Une fois la mise à jour en question téléchargée et installée, les utilisateurs trouveront deux niveaux de volume additionnels en plus des trois existants pour leurs paramètres de volume de sons ambiants qui sont rangés dans le menu Laboratoire de l’application Galaxy Wearable. Et ceux-ci peuvent personnaliser le volume ambiant à laisser passer dans chaque oreille. En effet, il est possible d’ajuster le volume pour chaque écouteur de manière indépendante.

Parfait pour celles et ceux qui ont des problèmes d’audition ou qui veulent être davantage conscients de leur environnement

La page de paramètres offre déjà aux utilisateurs la possibilité de personnaliser le ton ambiant, via cinq niveaux préconfigurés, de doux à clair. Mais cette mise à jour va plus loin en introduisant une nouvelle section baptisée “adapter le son ambiant”, qui ajoute encore davantage de clarté aux bruits environnants qui traversent les écouteurs. Samsung explique avoir dévoilé une amélioration des bruits ambiants pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, pour les gens qui pourraient profiter d’une amplification des sons. Cette version, cependant, pourrait aussi être très pratique pour celles et ceux qui ont des problèmes d’audition et qui veulent simplement pouvoir mieux entendre le monde autour d’eux et se sentir en sécurité quand ils courent ou marchent en dehors de chez eux.

Le déploiement de cette mise à jour se fera dans les semaines à venir. À suivre !