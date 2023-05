La Samsung Galaxy Watch alertera en cas de rythme cardiaque irrégulier. Une fonctionnalité qui mettra du temps à arriver à votre poignet.

Samsung a annoncé tout récemment que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé la fonctionnalité de notification de rythme cardiaque irrégulier (IHGN) de son app Health Monitor pour les Galaxy Watch. Le géant sud-coréen explique que, avec les capacités d’électrocardiogramme (ECG) de l’appareil, cette option peut aider à identifier les signes de fibrillation auriculaire (AFib), un type d’arythmie.

La Samsung Galaxy Watch alertera bientôt en cas de rythme cardiaque irrégulier

L’AFib est connue pour être un signal d’alarme de plusieurs problèmes cardiovasculaires potentiellement majeurs, pouvant augmenter grandement les risques d’attaque et autres complications. Parfois, cependant, les victimes d’AFib sont asymptomatiques.

Le Capteur BioActive de la Galaxy Watch va chercher des rythmes cardiaques irréguliers en arrière-plan, une fois que la fonctionnalité est activée dans l’app Samsung Health Monitor. Si le capteur détecte plusieurs mesures irrégulières consécutives, la montre alerte le porteur d’une possible activité AFib. La notification en question suggère alors à l’utilisateur de réaliser un ECG pour une mesure plus précise. Si cette nouvelle lecture détecte des signes d’AFib, la montre recommande de consulter un médecin le plus vite possible.

Une fonctionnalité qui pourra mettre du temps à arriver à votre poignet

Outre le modèle original, toutes les Apple Watch disposent d’une fonction IHGN dans certains pays depuis 2019. Samsung explique que la disponibilité de cette fonction IHGN dépendra du pays, de l’opérateur, du modèle et du smartphone appairé.

Le géant sud-coréen inclura en tous les cas cette fonctionnalité dans la mise à jour One UI 5 Watch. Elle sera d’abord disponible sur la prochaine génération de Galaxy Watch, attendue dans quelques mois. Les possesseurs de Galaxy Watch 4 et modèles ultérieurs auront accès cette fonction plus tard. One UI 5 Watch introduira aussi de nouvelles options de suivi du sommeil ainsi que la possibilité de personnaliser les zones de fréquences cardiaques pour le sport.